Общество

Псковичи могут заявить понравившуюся организацию на конкурс украшения фасадов к Новому году

Продолжается прием заявок на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий. Заявки могут подать как сами участники, так и читатели Псковской Ленты Новостей. Об этом сообщила коммерческий директор ООО «Гражданская пресса» Анна Смородина.

Конкурсная комиссия будет оценивать украшения в пяти номинациях:

а) «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов» (ТРЦ, ТЦ, ТК, СРП и прочие, а также предприятия промышленности);

б) «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях» (магазины продовольственной и непродовольственной торговли, гостиницы, отели, хостелы, рестораны, автосалоны, автозаправки, сервисы, банки и прочие объекты сферы услуг);

в) «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах» (магазины продовольственной и непродовольственной торговли, кафе, бары, нестационарные торговые объекты, парикмахерские, аптеки, ювелирные и книжные магазины и прочие объекты сферы торговли и услуг);

г) «Лучшее праздничное оформление социального объекта» (образовательные учреждения, детские сады, учреждения спорта и культуры поликлиники, больницы и прочие объекты социальной сферы);

д) «Народная инициатива» (оформление фасадов домов, квартир и прилегающей территории).

«Если вам понравилось, как оформлен магазин, гостиница, кафе, банк, здание, где вы работаете, или как оригинально оформили ваши соседи свой дом, двор или окно - присылайте фотографии и заявку на почту redaktor@pln-pskov.ru», - сказала Анна Смородина.

Форму заявки для заполнения можно скачать здесь. Напомним, заявки принимаются до 26 декабря 2021 года. К заявке нужно приложить 3-5 фотографий, наиболее полно отражающих праздничное оформление объекта, а также, по желанию, описание оформления, раскрывающее его концепцию, идею, специфику используемых средств, материалов, оформительских приемов. Размер описания – не более 1 листа А4.

С 30 декабря 2021 года по 11 января 2022 года в социальных сетях Псковской Ленты Новостей пройдет интернет-голосование псковичей и гостей города по определению победителей в номинациях.

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Добавим, каждая заявка станет частью публикации на сайте Псковской Ленты Новостей.

Справки по телефону: 72-22-07.