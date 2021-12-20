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Общество

Новогоднюю сказку создали к празднику детские сады Пскова

20.12.2021 16:43|ПсковКомментариев: 0

Бумажными оленями и снеговиками украсили дошкольное отделение Псковской инженерно-лингвистической гимназии к Новому году.

Образовательная организация принимает участие в новогоднем конкурсе украшения фасадов зданий Пскова в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта». Располагается дошкольное учреждение на улице Юбилейной, 56.

«Новогодние приключения ждут малышей в детской сказке. На пороге их встречает снеговик. Он принес собой елочку и новогоднее настроение. Снеговик зазывает всех на новогодние праздники в детском саду. По сказочному лесу разбежались в хороводе северные олени. Скоро-скоро зазвенят новогодние бубенчики на санях Деда Мороза. А наши малыши закружатся под елкой в новогоднем хороводе и получат долгожданные подарки», - рассказали воспитатели в заявке.

Идею «креатив + позитив + творчество = новогодняя сказка» в оформлении фасада предложили педагоги детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников №43 «Улыбка» на улице Звездной, 8.

Целью новогоднего украшения воспитатели назвали создание праздничного настроения у детей, родителей, сотрудников, жителей микрорайона, улучшение эстетического облика территории детского сада.

«В детстве мы все с восторгом рассматривали морозные узоры на окнах. Наше воображение видело в этих причудливых рисунках на стекле сказочные пейзажи, цветы неимоверной красоты и даже силуэты животных. Но пока мороз не радует своими узорами, оригинальное украшение окон к Новому году сделано собственными руками педагогов и родителей, чтобы уже сейчас подарить детям новогоднюю сказку. Любое праздничное событие – это всегда отличный повод сделать классные фотографии на память. И Новый год – это не исключение!» - отмечается в заявке.

На территории дошкольного учреждения появилась фотозона со специальным фотореквизитом. По мнению руководителей детского сада, немаловажную роль в праздничном декоре занимает новогоднее оформление входных дверей. Их украсили гирляндами, подвесками, снежинками, мишурой.

Арку со светящейся гирляндой, как символ рождественского вертепа, установили в детском саду комбинированного вида №28 «Искорка».

Образовательная организация находится на улице Ижорского Батальона, 41а.

«Все мы любим Новый год за ощущение прихода сказки в нашу жизнь. И взрослых, и детей - абсолютно всех затрагивает желание украсить свой дом, свое рабочее место праздничной атрибутикой. В нашем детском саду мы украсили главный вход, превратили его в фотозону. У входа можно присесть на скамеечку и отдохнуть рядом с веселым Снеговиком. Под елочкой, укутавшись в снег, притаились Дед Мороз и Снегурочка. В стороне резвятся на горке символы грядущего года - тигрята. Позади всех тихо отсчитывают уходящие дни года волшебные куранты», - добавили воспитатели.

Еще одна заявка поступила из детского сада комбинированного вида №2. Увидеть оформление образовательной организации можно на улице Боровой, 32 в областном центре.

Окна здесь украсили снежинками и елками из мишуры.

Сюжеты с новогодних открыток разместили на окнах сотрудники обоих корпусов детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №56 «Ягодка». Первый корпус дошкольного учреждения находится на улице Коммунальной, 74, а второй - на улице Балтийской, 11Б.

Идеи для украшения воспитатели, по их словам, почерпнули у «одного из самых известных мастеров» поздравительной открытки советской эпохи Владимира Зарубина.

Также заявку на участие в конкурсе подали сотрудники детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития детей №10 «Незабудка», который расположился на улице Ротной, 37а.

«Наконец-то она пришла, эта чудесная и долгожданная пора, предновогодье! Когда земля устилается белоснежным ковром, мороз рисует картины на стеклах и румянец на наших щечках. Именно в это время случаются чудеса, особенно волшебно горят огоньки, все вокруг нас наполняется магией и волшебством», - заметили в заявке воспитатели.

Сотрудники детского сада призывают не только детей, но и взрослых ощутить чувство приближающегося праздника и новогодней сказки, которые «прячутся за рутиной, ежедневными проблемами, бумагами и усталостью».

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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