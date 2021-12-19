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Общество

Семь псковских школ участвуют в новогоднем конкурсе украшения фасадов

20.12.2021 09:39|ПсковКомментариев: 0

Семь псковских школ участвуют в новогоднем конкурсе украшения фасадов зданий областного центра. Все заявки поступили в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, на окнах средней общеобразовательной школы №5 имени Героя России Марка Евтюхина на улице Максима Горького, 61 появились украшения в стиле «вытынанка».

Бумажные фигуры декорируют не только окна школы, но и помещения дошкольного отделения. 

«В единой концепции "Зимний сказочный лес" и "Сказочные мотивы" можно увидеть снежинки разных размеров и заснеженные ели, и оленей, и любимых персонажей, помещенных на окна школы словно из сказки», - отметили педагоги.

Также в конкурсе принимает участие коллектив средней общеобразовательной школы №1 имени Л. М. Поземского. Образовательная организация находится на улице Калинина, 5 в областном центре.

«Решил Мороз подобраться ближе к людям и отправился в наш город. Разрисовал замысловатыми, неповторимыми узорами стекла окон. Снегирей красногрудых по снегу как красные яблоки раскидал. А снежинки, доченьки его, нам каждый день волшебный вальс танцуют. Развесил всюду кружева свои ажурные. Красиво — ни пером описать, ни в сказке сказать. Загляденье!» - отметили учителя в заявке.

«Сказку зимнего города» для учеников организовали сотрудники средней общеобразовательной школы №2.

Учебное учреждение находится на улице Свердлова, 56 в Пскове.

«Подойдя к школе, вы увидите очертания старинных соборов, узнаете памятники древнерусского зодчества и мощные крепости, а также прогуляетесь по заснеженным паркам Пскова. Праздничное оформление отражает счастливые зимние моменты, чудесные мгновения красоты, которые дарит нам природа и любимый город», - отметили педагоги школы №2.

Силуэты Александра Пушкина и его персонажей можно увидеть в окнах средней общеобразовательной школы №9 имени А. С. Пушкина на улице Льва Толстого, 18 в Пскове.

«В этом году все окна фасада школы украшены силуэтами Пушкина, Татьяны, кота ученого. Только Пушкин называл зиму "волшебницей" и наделял магическими способностями. Зима, как белый лист бумаги, на котором можно писать, из которого можно создавать чудеса и с которого можно начинать новый отсчет времени. Именно эту идею и использовали мы при украшении окон школы силуэтами из белой бумаги. В итоге - в каждом окне новогодняя зимняя сказка Пушкинской эпохи», - говорится в заявке.

Как отмечают педагоги, подсветка фасада из звезд и переливающихся нитей, а также упряжка оленей с подарками радует учеников и родителей, а также выделяет школу в микрорайоне.

Совместить Новый год с празднованием 85-летия образовательной организации решили педагоги средней общеобразовательной школы №11 на улице Советской, 106.

Учителя вырезали разноцветные шары и зеленые еловые ветки из бумаги, зайцев и снежинки.

«К юбилею мы создали макеты школы. Чтобы все смогли ими любоваться, поставим их на окна. Вот мы и готовы к праздникам!» - заключили сотрудники школы.

Символа года - тигра - поместили на фасад здания педагоги средней общеобразовательной школы №12 имени Героя России А. Ю. Ширяева.

Образовательная организация находится на улице Труда, 25 в областном центре.

Коллектив школы решил украсить окна «зимними рисунками из бумаги», изобразив снеговиков, снежинки, оленей, елки и тигра как символ наступающего 2022 года.

Еще одним участником конкурса стала средняя общеобразовательная школа №3. Она находится на улице Александра Алехина, 20 в Пскове.

Здесь педагоги решили украсить вход в школу новогодними персонажами.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление #украшения
Источник: Псковская Лента Новостей
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