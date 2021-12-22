Общество

О решении повторно участвовать в конкурсе новогоднего украшения фасадов рассказали в «Покровском»

Гостиничный комплекс «Покровский» второй год подряд участвует в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий Пскова. Почему снова принято решение подать заявку, рассказали Псковской Ленте Новостей в отеле.

В прошлом году ГК «Покровский» стал победителем конкурса в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятия сферы услуг и сервиса». Гостиничный комплекс получил 602 голоса - 48,2% от общего количества в этой номинации.

«Нам было очень приятно узнать о том, что мы стали победителями, ведь мы очень старались, и еще до открытия отеля заказали украшения - шары и кареты. Очень приятно было получить признание от жителей города. В этом году удачно совпало - мы вновь угадали цветовую гамму моста 50-летия Октября и прилегающих улиц. Поэтому нам удалось лаконично вписаться в окружающий пейзаж», - рассказали сотрудники «Покровского».

Также в гостиничном комплексе оценили приз прошлого года. Благодаря подарочному сертификату партнера конкурса - компании «Леруа Мерлен» - в номерах отеля появились приятные для гостей дополнения, подчеркнули в отеле.

Напомним, в этом году гостиничный комплекс «Покровский» подал заявку на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Конкурс проводит МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.