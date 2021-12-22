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Общество

Десять детсадов Пскова подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов

22.12.2021 14:24|ПсковКомментариев: 0

Десять детских садов города Пскова подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий. Все они представлены в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, совместный труд по украшению здания объединил воспитанников и педагогов детского сада №1 «Аистенок». Образовательная организация находится на улице Шестака, 18А.

Как отметили воспитатели, совместное творчество позволяет не только изготовить оригинальные игрушки, поделки, но и создает праздничное настроение, вызывает чувство гордости за свой труд.

Образы героев и украшения советских времен использовали для праздничного оформления фасада сотрудники детского сада №22 «Теремок». Дошкольное учреждение находится на Крестовском шоссе, 109 в Пскове.

«Декабрь этого года для нашего коллектива стал месяцем "ретро": это и творческие выставки в возрастных группах в этом стиле, и украшения групповых и других помещений детского сада. Поэтому при украшении фасада мы решили не отходить от стиля: использовали образы и украшения советских времен. Таким образом, мы сами окунулись в детство и, надеемся, навеяли приятные детские воспоминания родителям наших воспитанников!» - рассказали в детском саду.

Предоставить воспитанникам право выбора тематики украшений решили педагоги детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением физического развития воспитанников №34 «Радуга» (МБДОУ №34) на улице Труда, 41.

Каждая возрастная группа выбирает тематику украшения окон группы и спальни для детей. Также украшение внутри здания детского сада каждый год имеет определенную цветовую гамму. В этот раз его украшают в сине-голубом и бело-серебристом цвете.

Фасаду здания придает праздничный вид декор в виде «новогодних вытынанок», добавили в дошкольном учреждении.

Еще одним участником конкурса новогоднего украшения фасадов стал детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития воспитанников №38 «Умка». Он находится на улице Инженерной, 70 в Пскове.

Концепцией украшения здесь, в соответствии с названием детского сада, стали «новогодние сны Умки».

Установить елку над входом в дошкольное учреждение решили воспитатели детского сада присмотра и оздоровления №30 «Жемчужинка». Детский сад расположился на улице Воровского, 7А.

«Сделать детей счастливыми и подарить им радость от наступления приближающегося Нового года - что может быть важнее для педагогов и родителей? Подарите детям зимнюю сказку, радостное изумление и улыбку, предвкушение самого главного и яркого праздника в году!» - сказали воспитатели.

Не только магазинными, но и самодельными украшениями декорировали фасад детского сада №35. Образовательная организация находится на улице Коммунальной, 34 в Пскове.

В дошкольном учреждении существует традиция - оформление групп и территории к новогоднему празднику. 

«Это увлекательное занятие для детей, родителей и сотрудников. Свою работу мы начинаем задолго до праздника. Для оформления мы стараемся использовать не только магазинные украшения, а разнообразные изображения, выполненные своими руками», - пояснили в детском саду.

Воспитанники детского сада № 53 «Золушка» (улица Коммунальная, 55) ожидают, что к ним в окна заглянет Дед Мороз и специально украсили их для него, рассказали сотрудники дошкольного учреждения.

«Ребята искренне считают, что Дед Мороз обязательно заглянет к тем детям, у которых самые красивые окошки, ведь тем самым он поймет, что именно здесь его очень ждут! Поэтому окна детского сада запорошили снежными хлопьями и обрамили узорчатой бахромой из снежинок от кисти великого художника зимы - Деда Мороза, снеговиками, снегурочками и символом года 2022 - черным водяным тигром», - отмечается в заявке.

Также заявку на участие в конкурсе подали сотрудники детского сада общеразвивающего вида №25 «Золотой ключик». Дошкольное учреждение находится на Рижском проспекте, 56Б.

«Дети очень любят строить башни, представлять себя древними воинами, рисовать события, слушать рассказы об истории Пскова. Когда зажигаются огни на новогодних елках, город приобретает особое очарование. И эта красота надолго остается в детской душе, которую они потом пронесут с собой через всю свою жизнь, будут беречь, ценить и улучшать свой родной город», - заметили воспитатели.

Снеговиком из пластиковых стаканчиков украсили территорию сотрудники детского сада № 23, который расположился на улице Бастионной, 4.

Провести декабрь в «предновогодних приятных хлопотах» решили и сотрудники детского сада №51 на улице Первомайской, 34.

«А вы замечали, как быстро летит время в конце года? В детском саду декабрь проходит в предновогодних приятных хлопотах: нужно написать письма Дедушке Морозу, украсить группы и музыкальный зал. Не успеешь оглянуться, как остается 5 минут до главного праздника в году – новогоднего утренника! Счастья и успехов в наступающем году!» - написали воспитатели в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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