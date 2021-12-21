«Экокабель» подал заявку на конкурс новогоднего украшения зданий в Пскове

Новогодние узоры могут увидеть псковичи на окнах завода «Экокабель», который стал участником конкурса украшения фасадов зданий в Пскове. Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов».
Предприятие находится на улице Пожиговской, 18 в Пскове.
К заявке на новогодний конкурс сотрудники завода приложили стихотворение.
В руках у нас ножницы и бумага,
На улице украшают ель.
До Нового года - полшага,
Навели красоту в «Экокабель».
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.