Общество

«Экокабель» подал заявку на конкурс новогоднего украшения зданий в Пскове

Новогодние узоры могут увидеть псковичи на окнах завода «Экокабель», который стал участником конкурса украшения фасадов зданий в Пскове. Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов».

Предприятие находится на улице Пожиговской, 18 в Пскове.

«Новый год – это действительно семейный праздник, который объединяет всех жителей планеты. Наш коллектив — это большая дружная семья. В этом году мы решили украсить любимое предприятие в едином стиле. Но каждый кабинет добавил что-то свое оригинальное в интерьер. За окном холодная зима, а на работе тепло и уютно», - отмечается в заявке.

К заявке на новогодний конкурс сотрудники завода приложили стихотворение.

В руках у нас ножницы и бумага,

На улице украшают ель.

До Нового года - полшага,

Навели красоту в «Экокабель».

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.