Общество

Атмосферу сказки создали для псковичей в магазине Nordman к Новому году

Магазин Nordman (улица Яна Фабрициуса, 5) подал заявку на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове.

Он претендует на победу в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах».

Компания принимает участие в конкурсе уже во второй раз. В этом году для посетителей магазина разместили необычную гирлянду на входе и создали атмосферу праздника внутри. «Мы решили оставить наши уже полюбившиеся многим домик и елочки-подушки. Очень надеемся, что атмосфера сказки, созданная нами, поднимет настроение жителям нашего города», - отмечается в заявке.

«В этот раз нам хотелось добавить больше света в праздничные украшения, поэтому всех покупателей еще на входе встречает наша большая новогодняя ель-гирлянда. Так как у нас большой ассортимент детской обуви, дети - наши частые гости. Именно для них мы добавили в оформление игривости - нарисовали на окнах елочные шары, снежинки, рождественский городок. Также наших маленьких покупателей встречает лесной мишка и северный олень!» - рассказали сотрудники компании.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Смотрите также Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.