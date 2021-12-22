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Общество

Псковичи украсили свои дома к Новому году и прислали заявки на конкурс

22.12.2021 08:04|ПсковКомментариев: 0

Список участников конкурса новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове пополняется. Еще две заявки поступили в номинации «Народная инициатива».

Автор первой из них - Георгий Иванов, хозяин дома №15 в проезде Леона Поземского.

Пскович украсил фасад частного дома и придомовую территорию.

Еще одна заявка в этой же номинации поступила от Владимира Морхова. Он украсил к празднику свой дом на улице Ларионова, 8 в Пскове и стоящие рядом деревья.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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