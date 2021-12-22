Общество

Мебельный салон «Эталон» украсили к новогоднему конкурсу в Пскове

Мебельный салон «Эталон» украсили к конкурсу новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове.

Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах».

Посетить украшенный салон можно по адресу: Псков, Рижский проспект, 70А.

«Уже несколько лет в преддверии Нового года мы своими силами украшаем зал и витрину мебельного салона для создания праздничного настроения жителям и гостям Пскова. В этом году нас воодушевила сюжетная композиция - прогулка семьи оленей в зимнем лесу, ведь олени тоже ассоциируются с Новым годом, как Дед Мороз и Снегурочка. Также олень является символом долголетия и достатка, чего мы искренне всем желаем!» - говорится в заявке.

Руководители салона отметили, что для декорирования использовали простые материалы: картон и бумагу. Новогодний сюжет из этих материалов может создать каждый житель города, добавили в мебельном салоне.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.