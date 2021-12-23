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Общество

Еще десять псковских школ подали заявки на участие в новогоднем конкурсе

23.12.2021 14:09|ПсковКомментариев: 0

Еще десять псковских школ подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий. Образовательные учреждения представлены в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, «новогоднюю феерию» организовали педагоги средней школы №24 имени Л. И. Малякова, которая находится на улице Печорской, 3.

Окна школы украсили гирляндами и вырезанными из бумаги фигурками.

Учесть креативные идеи учеников, родителей и педагогов решили в Центре образования «Псковский педагогический комплекс» (улица Байкова, 6). Фасад здания и внутренние холлы украсили в тематике «Волшебные сказки, зимние сны».

«Чтобы создать атмосферу новогоднего волшебства, для оформления фасада здания и окон ребята вырезали из бумаги сказочных героев, снеговиков и целые зимние пейзажи. В центральной части здания – мчатся резвые сани с Дедом Морозом. А в вечернее время школа подсвечивается диодными гирляндами», - отметили педагоги.

Для создания праздничного новогоднего настроения у жителей микрорайона здесь спроектировали медиафасад площадью 1 на 6 метров.

«Удивительные композиции, поздравления с праздником, добрые пожелания псковичам и детские мультфильмы создают атмосферу ожидания чудесного праздника. В просторных холлах из сувениров, поделок, снежинок, выполненных учениками начальной и основной школы, старшеклассники создали предновогоднее настроение. Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Все с нетерпением ждут Нового года. Ведь не только дети, но и взрослые так искренне верят в сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул!» - сообщается в заявке.

Фольгу, гуашь и акварельные краски для украшения фасада использовали сотрудники вечерней (сменной) школы №1. Образовательное учреждение находится на улице 23 июля, 13 в областном центре.

«Окна фасада оформлены в зимних мотивах из бумаги и фольги, использовали гуашь и акварельные краски; имеется домашняя украшенная елка, как элемент уюта и очага. А из одного из окон весело выглядывает символ года», - добавили педагоги.

Еще одна заявка поступила из Гуманитарного лицея, который расположен на улице Ленина, 10.

«Сказочные герои оживают в новогодних окнах лицея у новогодней елочки!» - отметили сотрудники лицея.

Почти 800 учеников средней школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (улица 23 Июля, 9)приняли участие в украшении фасада школы.

«Наши ребята искренне верят в сказку и с нетерпением ждут наступления зимних праздников! Чтобы дни ожидания стали запоминающимися, каждый ученик (а их у нас 792) в проект по украшению школы вложил частичку своей души. Окно - важный объект украшения, ведь оно чаще других предметов попадается на глаза, а нарядные окна радуют не только школьников, но и гостей, и прохожих», - отмечается в заявке.

Образы Деда Мороза, Снегурочки и их друзей снеговиков ученики расположили на центральном окне 2 этажа. Они встречают учеников над запорошенным снегом городом 1 этажа и приглашают на праздник в зал на 3 этаже, украшенный шарами, звездами, снежинками, флажками, гирляндами.

«Дети (от первоклассника до выпускника) смастерили их своими руками под чутким руководством ученического совета и добровольческого отряда "Добрые сердцем". Вырезанная снежинка сохраняет здоровье, красоту и бодрость духа на весь грядущий год. Считается, что снегирь — символ стойкости, целеустремленности и надежды. Эти яркие птички поселились в нашей сказке на 1 этаже. Гирлянды символизируют собой вечный круг жизни. Варежки – символы детства и обаяния (это для наших девочек). А тигрята, символы 2022 года, приумножат смелость, храбрость, отвагу и здоровье (это для наших мальчиков). Милости просим к нам, в нашу зимнюю сказку!» - сказали педагоги.

«Пригласить в гости» героев советских мультфильмов захотели ученики средней школы №23 с углубленным изучением английского языка. Школа расположена на улице Розы Люксембург, 18.

«Ребята нашей школы из различных материалов смастерили елочки, изготовили и подписали рождественские открытки, украсили кабинеты и окна самодельными снежинками и "пригласили в гости" героев советских мультфильмов. К встрече Нового года готовы!» - говорится в заявке.

Новогодний QR-концерт для учеников организовали педагоги лицея экономики и основ предпринимательства №10 на улице Юбилейной, 67А.

«Под крышей висят бумажные сосульки, снежинки кружатся в окнах в зимнем вальсе, укладываются в снежные горки, а затейливый узор самых крупных снежинок первого этажа напоминает... "символ" уходящего года: QR-код!» - сообщили в образовательной организации.

Если поднести камеру телефона к каждой из снежинок, откроется видеофайл с новогодним концертным номером учеников разных классов лицея.

«И постоянные слушатели - веселые и любопытные снеговики - выглядывают из окон, слушают концерт и приглашают на наш веселый новогодний перфоманс! Наш QR-концерт не кончается, даже когда ученики уходят из лицея - веселые песни будут звучать для вас 24/7!» - заключили педагоги. 

Также в конкурсе решили принять участие педагоги Псковской инженерно-лингвистической гимназии, которая находится на улице Балтийской, 5Б в деревне Борисовичи Псковского района.

«Создать праздничное настроение "Новый год к нам мчится"» стало основной идеей декорирования здания школы.

Использовать народную тематику в украшении фасада школы решили в псковском лицее «Развитие» на улице Народной, 53.

«Так как 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия, то главная идея оформления – создать народное новогоднее настроение. Прежде чем приступить к созданию особенной и незабываемой торжественной атмосферы, мы определились с основной идеей оформления и стилем, в котором здание будет украшено», - отмечается в заявке.

Центральный вход в школу учителя назвали визитной карточкой лицея.

«От его внешнего вида и состояния зависит первое и самое запоминающееся восприятие пространства. При входе нас встречает хозяин праздника Дед Мороз и его внучка Снегурочка, на страже порядка – снеговики и, конечно, символ года – Тигр! Поэтому при украшении центрального входа и дверей мы использовали всю свою фантазию, ведь какой повод для декораций – Новый год! Еще одна важная идея и объект для украшения - окна, ведь они чаще других предметов попадаются на глаза. Сегодня очень модно украшать стекла разными картинками зимней тематики. Каждый из трех этажей имеет свою символику Нового года: игривые тигрята, снеговики и ребята, елочки, морозные узоры, игрушки и гирлянды, которые горят и в темное время суток», - рассказали педагоги.

Эффект «театра теней» при украшении фасада использовали педагоги Псковского технического лицея (улица Некрасова, 24). Здесь на окнах появились изображения в технике «трафарет».

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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