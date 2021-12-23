Еще десять псковских школ подали заявки на участие в новогоднем конкурсе

Еще десять псковских школ подали заявки на участие в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий. Образовательные учреждения представлены в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».
Так, «новогоднюю феерию» организовали педагоги средней школы №24 имени Л. И. Малякова, которая находится на улице Печорской, 3.
Окна школы украсили гирляндами и вырезанными из бумаги фигурками.
Учесть креативные идеи учеников, родителей и педагогов решили в Центре образования «Псковский педагогический комплекс» (улица Байкова, 6). Фасад здания и внутренние холлы украсили в тематике «Волшебные сказки, зимние сны».
Для создания праздничного новогоднего настроения у жителей микрорайона здесь спроектировали медиафасад площадью 1 на 6 метров.
«Удивительные композиции, поздравления с праздником, добрые пожелания псковичам и детские мультфильмы создают атмосферу ожидания чудесного праздника. В просторных холлах из сувениров, поделок, снежинок, выполненных учениками начальной и основной школы, старшеклассники создали предновогоднее настроение. Новый год - самый волшебный, самый нарядный праздник. Все с нетерпением ждут Нового года. Ведь не только дети, но и взрослые так искренне верят в сказку, так ждут наступления зимних праздников, каникул!» - сообщается в заявке.
Фольгу, гуашь и акварельные краски для украшения фасада использовали сотрудники вечерней (сменной) школы №1. Образовательное учреждение находится на улице 23 июля, 13 в областном центре.
Еще одна заявка поступила из Гуманитарного лицея, который расположен на улице Ленина, 10.
«Сказочные герои оживают в новогодних окнах лицея у новогодней елочки!» - отметили сотрудники лицея.
Почти 800 учеников средней школы №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В. Ф. Маргелова (улица 23 Июля, 9)приняли участие в украшении фасада школы.
Образы Деда Мороза, Снегурочки и их друзей снеговиков ученики расположили на центральном окне 2 этажа. Они встречают учеников над запорошенным снегом городом 1 этажа и приглашают на праздник в зал на 3 этаже, украшенный шарами, звездами, снежинками, флажками, гирляндами.
«Пригласить в гости» героев советских мультфильмов захотели ученики средней школы №23 с углубленным изучением английского языка. Школа расположена на улице Розы Люксембург, 18.
Новогодний QR-концерт для учеников организовали педагоги лицея экономики и основ предпринимательства №10 на улице Юбилейной, 67А.
Если поднести камеру телефона к каждой из снежинок, откроется видеофайл с новогодним концертным номером учеников разных классов лицея.
«И постоянные слушатели - веселые и любопытные снеговики - выглядывают из окон, слушают концерт и приглашают на наш веселый новогодний перфоманс! Наш QR-концерт не кончается, даже когда ученики уходят из лицея - веселые песни будут звучать для вас 24/7!» - заключили педагоги.
Также в конкурсе решили принять участие педагоги Псковской инженерно-лингвистической гимназии, которая находится на улице Балтийской, 5Б в деревне Борисовичи Псковского района.
«Создать праздничное настроение "Новый год к нам мчится"» стало основной идеей декорирования здания школы.
Использовать народную тематику в украшении фасада школы решили в псковском лицее «Развитие» на улице Народной, 53.
«Так как 2022 год объявлен годом народного искусства и нематериального культурного наследия, то главная идея оформления – создать народное новогоднее настроение. Прежде чем приступить к созданию особенной и незабываемой торжественной атмосферы, мы определились с основной идеей оформления и стилем, в котором здание будет украшено», - отмечается в заявке.
Центральный вход в школу учителя назвали визитной карточкой лицея.
Эффект «театра теней» при украшении фасада использовали педагоги Псковского технического лицея (улица Некрасова, 24). Здесь на окнах появились изображения в технике «трафарет».
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова. Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.
Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.