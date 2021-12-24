Общество

Завершен прием заявок на конкурс новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове

Последние заявки приняты на конкурс новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове. Их подали пять детских садов областного центра в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».

Так, перед Новым годом атмосферные сюжеты появились на окнах детского сада №36 «Рябинка» на улице Труда, 71.

Украсить внутренние помещения и фасад детского сада здесь постарались еще до начала утренников, чтобы заранее создать воспитанникам новогоднее настроение.

«Окна мы украшали в первую очередь и постарались изобразить на них картины зимы. На втором этаже изображается, как кружится белый снег. Весь первый этаж снег укрыл белым пушистым одеялом. В тихом зимнем лесу гуляют олени, а где-то они с санями и подарками прилетают к ребятам. На картинах дети играют в снежки и лепят снежную бабу», - отмечается в заявке.

Еще одна заявка поступила из детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников «Малышок». Образовательная организация находится в Милевском переулке, 7.

«Любой уголок детского сада должен вызывать радость у детей и напоминать о приближении самого любимого всеми детьми праздника - Нового года. Каждое окно, украшенное сотрудниками детского сада, несет в себе эмоциональный отклик и приятные воспоминания детей о счастливом зимнем времени и праздничном настроении», - говорится в заявке.

Задобрить символ грядущего года - тигра - решили сотрудники детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного развития детей №31 «Росинка». Дошкольное учреждение расположилось на улице Киселева, 21 в Пскове.

«По китайскому календарю 2022 год пройдет под руководством строптивого и довольно своенравного зверя – тигра. Если верить приметам, то, если заполучить благосклонность этого животного, весь следующий год будет стабилен и благоприятен. Поэтому мы решили "задобрить" благородного тигра яркими картинками на окнах с его изображением. А чтобы тигренок не скучал на окошке в одиночку, мы дополнили декор неизменными символами Нового года: Дедушкой Морозом, Снегурочкой, веселыми Снеговичками и, конечно же, елкой», - отметили воспитатели в заявке.

Организовать фотозону для воспитанников решили педагоги детского сада №56 «Ягодка», который открыт на улице Балтийской, 11 Б.

Праздничную фотозону воспитатели решили сделать в фойе дошкольного учреждения.

Что касается украшения фасада учреждения, то сотрудники детского сада продемонстрировали различные варианты оформления - от популярных «вытынанок» разного размера и тематики, двусторонних готовых шаблонов до самостоятельно разрисованных окон с объемными элементами.

Также участником конкурса стал детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №9, который работает на улице Первомайской, 7.

«Для создания в детском саду новогодней атмосферы, праздничного настроения ежегодно украшаем окна в группах бумажными елочками, снеговиками и снежинками, фигурками Деда Мороза, символами года. Вырезаются они по трафаретам», - отметили педагоги.

Посетителями «новогодней страны смешариков» оказались воспитанники детского сада №17 компенсирующего вида. Дошкольное учреждение находится по адресу: Плехановский посад, 69.

Здесь детей и их родителей встречают и провожают до группы герои известного мультфильма.

Кроме того, заявка поступила из Псковского областного центра туризма и экскурсий (улица Народная, 53 Б).

«Мы украсим наши окна

И проводим старый год.

Мы уверены, что новый

Ковид нам не принесет!» - сопроводили заявку стихотворением сотрудники центра.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

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Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.