Завершен прием заявок на конкурс новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове

Последние заявки приняты на конкурс новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове. Их подали пять детских садов областного центра в номинации «Лучшее праздничное оформление социального объекта».
Так, перед Новым годом атмосферные сюжеты появились на окнах детского сада №36 «Рябинка» на улице Труда, 71.
Украсить внутренние помещения и фасад детского сада здесь постарались еще до начала утренников, чтобы заранее создать воспитанникам новогоднее настроение.
Еще одна заявка поступила из детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностного развития воспитанников «Малышок». Образовательная организация находится в Милевском переулке, 7.
Задобрить символ грядущего года - тигра - решили сотрудники детского сада общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательного развития детей №31 «Росинка». Дошкольное учреждение расположилось на улице Киселева, 21 в Пскове.
Организовать фотозону для воспитанников решили педагоги детского сада №56 «Ягодка», который открыт на улице Балтийской, 11 Б.
Праздничную фотозону воспитатели решили сделать в фойе дошкольного учреждения.
Что касается украшения фасада учреждения, то сотрудники детского сада продемонстрировали различные варианты оформления - от популярных «вытынанок» разного размера и тематики, двусторонних готовых шаблонов до самостоятельно разрисованных окон с объемными элементами.
Также участником конкурса стал детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого развития детей №9, который работает на улице Первомайской, 7.
Посетителями «новогодней страны смешариков» оказались воспитанники детского сада №17 компенсирующего вида. Дошкольное учреждение находится по адресу: Плехановский посад, 69.
Здесь детей и их родителей встречают и провожают до группы герои известного мультфильма.
Кроме того, заявка поступила из Псковского областного центра туризма и экскурсий (улица Народная, 53 Б).
«Мы украсим наши окна
И проводим старый год.
Мы уверены, что новый
Ковид нам не принесет!» - сопроводили заявку стихотворением сотрудники центра.
Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.
Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».
Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.