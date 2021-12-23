Общество

Дед Мороз появился на балконе дома по улице Юности в Пскове

Дед Мороз с елкой появился на балконе дома №1 по улице Юности в Пскове. Горожанка Марина Паулаускене стала участницей конкурса новогоднего украшения фасадов зданий в номинации «Народная инициатива».

В доме на Запсковье можно увидеть «сказочную квартиру и сказочного гостя», говорится в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.