Общество

Псковский суши-бар украсили к новогоднему конкурсу

Псковский суши-бар «Суши Рум» украсили елками для участия в конкурсе новогоднего украшения фасадов зданий в областном центре.

Заявка на участие поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях». Точка питания располагается на улице Народной, 1А.

Как пояснили сотрудники заведения, суши-бар «Суши Рум» позиционирует себя как фастфуд на основе японской кухни.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Смотрите также Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.