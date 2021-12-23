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Общество

Неоновыми огнями декорировали магазин к новогоднему конкурсу в Пскове

24.12.2021 15:46|ПсковКомментариев: 0

Неоновыми огнями декорировали цветочный магазин «ЦветТочки.ru» к новогоднему конкурсу украшений фасадов в Пскове. Торговая точка участвует в конкурсе в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах».

Оформление магазина можно оценить на улице Советской, 4 в областном центре 

Девиз «Новый Год в неоновых огнях» стал основой концепции украшения торговой точки, сообщается в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря ведут прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к Новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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