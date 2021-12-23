Общество

«Двор Подзноева» участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий

Ресторанно-гостиничный комплекс «Двор Подзноева» участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове.

Заявка от гостиничного комплекса поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Оценить украшения можно на улице Некрасова, 3В в областном центре.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.