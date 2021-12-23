Общество

Зайти на какао псковичей приглашают участники конкурса новогоднего оформления зданий

Зайти на новогоднее какао приглашают псковичей на автостанции «FIT SERVICE». Автостанция принимает участие в конкурсе новогоднего оформления зданий в Пскове в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Декорированный к Новому году автосервис находится на улице Чудской, 7 в областном центре.

«Мы решили сделать автосервис "FIT SERVICE" местом, куда хочется зайти не только по необходимости отремонтировать автомобиль. Для своих сотрудников и для наших клиентов это место, где красиво, радушно и празднично, где витает волшебство! Мы ценим и любим своих сотрудников и в первую очередь сделали красоту и уют на автостанциях для них», - сообщили сотрудники автосервиса в заявке.

Так же любой желающий может зайти в автосервис за горячим какао, угоститься мандаринами и сделать селфи на фоне новогоднего декора, добавили в компании.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.