Общество

«Скандинавия» решила поучаствовать в конкурсе новогоднего украшения Пскова

Строительная компания «Скандинавия» участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий в Пскове. Она претендует на победу в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов».

Организация находится на улице Алмазной, 10 в областном центре.

«При оформлении фасадов здания и прилегающих к ним территорий предприятия, прежде всего, мы руководствовались тем, чтобы нашим работникам было приятно приходить на работу, и трудовые будни скрашивались ожиданием предстоящего праздника», - сообщается в заявке.

При оформлении использовали яркие гирлянды разных цветов: красные, голубые, желтые, серебристые. Их разместили на окнах и деревьях, которые находятся на территории предприятия.

«Рабочий день начинается и заканчивается в темное время суток и яркое освещение смотрится наиболее празднично. При входе, на проходной, вас встретит большой белый мишка и красивая, мерцающая елка. На одном из окон на вас посмотрит мерцающий голубым неоном олень, который крутит головой, желая всем счастливого Нового года. Также размещение акцентного освещения на фасадах позволяет ранним утром и вечером подчеркивать дизайн и архитектурное решение зданий», - добавили сотрудники предприятия.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.