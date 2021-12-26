Общество

Новогоднюю атмосферу создали в «Раздолье» и подали заявку на конкурс

Спортивно-туристический комплекс «Раздолье» принимает участие в конкурсе новогоднего оформления фасадов Пскова. Заявка поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Увидеть новогодний декор комплекса жители и гости города могут по адресу: город Псков, Ленинградское шоссе, 5А и Зональное шоссе, 46.

«Спортивно-туристический комплекс "Раздолье" находится на самой границе города Пскова и первым встречает гостей города. Поэтому для нас было так важно создать новогоднюю атмосферу», - сообщается в заявке.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.