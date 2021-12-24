Общество

Сказку в окне «разыграли» псковичи в рамках конкурса украшения фасадов

Новогоднюю сказку в окне «разыграли» псковичи в рамках конкурса украшения фасадов в Пскове.

Заявка поступила в номинации «Народная инициатива».

Жительница дома №32 по улице Новгородской в областном центре Наталья Дмитриева использовала идею новогодней сказки для оформления окна квартиры.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.