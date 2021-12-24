Общество

«Псковские тепловые сети» участвуют в конкурсе новогоднего украшения фасадов

«Псковские тепловые сети» участвуют в конкурсе новогоднего украшения фасадов городских зданий. Предприятие сферы ЖКХ заявилось на конкурс в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг в отдельно стоящих зданиях и сооружениях».

Декорированное здание предприятия «Псковские тепловые сети» находится на улице Спортивной, 3а в областном центре.

«Цель - создание для сотрудников атмосферы праздника и вовлечение их в мероприятия по украшению объектов предприятия», - говорится в заявке ПТС.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова с 1 декабря начинают прием заявок на конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству среди субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Пскова.

Каждая заявка станет публикацией на сайте Псковской Ленты Новостей.

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Для участия в конкурсе необходимо в срок до 26 декабря 2021 года самостоятельно заполнить заявку на участие по утвержденной форме.