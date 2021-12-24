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Общество

Более 10 организаций заявили псковичи на конкурс новогоднего оформления фасадов

26.12.2021 19:42|ПсковКомментариев: 0

14 организаций заявили псковичи на конкурс новогоднего оформления фасадов в областном центре. Все заявки поступили в номинации «Лучшее праздничное оформление предприятий сферы торговли, сервиса и услуг во встроенных, пристроенных помещениях и в жилых домах».

Среди номинантов магазин ювелирной сети «585*Золотой» на Октябрьском проспекте, 22.

Также в конкурсе участвует кафе «Гоголь-Моголь». Заведение общепита располагается на улице Гоголя, 7.

Украсили окна и сотрудники псковской аптечной сети на Октябрьском проспекте, 16.

Еще одним участником конкурса стало кафе «Моя Италия», которое находится на улице Карла Маркса, 23.

Золотыми гирляндами загорелись окна пекарни «Псковские пончики» на улице Некрасова,17.

Присоединился к новогоднему конкурсу и магазин полезных продуктов «ВкусВилл». Организация находится на Рижском проспекте, 41 в Пскове.

Также празднично оформили витрины сотрудники сети магазинов косметики и бытовой химии «Магнит Косметик» на Рижском проспекте, 41.

Кроме того, участие в конкурсе принимает сеть пиццерий и суши-баров «Милано». По-новогоднему украшенная точка питания расположена на Рижском проспекте, 41.

Также накануне Нового года засверкал фасад булочной-кондитерской «Французская булочка» на улице Советской, 1/3 в центре Пскова.

Свой вклад в создание новогоднего настроения решила внести компания интерьерной печати «Витрум». Оценить оформление организации можно по адресу: улица Некрасова, 4.

Находящаяся в том же здании кондитерская студия «Dessert» тоже стала участником новогоднего конкурса.

Еще один участник  - организация, оказывающая услуги праздничного оформления «Palissade», расположенная там же, на Некрасова, 4.

Также витрины к празднику декорировали в студии красоты «Serebro».

Помимо этого, среди участников конкурса оказался магазин чая, кофе и орехов «Щедрость богов» на улице Яна Фабрициуса, 8.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.

Теги: #конкурс #новогоднее оформление
Источник: Псковская Лента Новостей
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