Общество

Украсить окна голубыми огнями решили на псковском «Горводоканале»

Украсить окна голубыми огнями решили на псковском «Горводоканале». Предприятие участвует в конкурсе новогоднего оформления фасадов зданий в областном центре.

Заявка от муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов».

Использование сине-голубого цвета в декоре фасада здания сотрудники предприятия объяснили тем, что он соответствует цветовой гамме символики предприятия.

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

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Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.