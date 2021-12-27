Общество

«Ленту» украсили елкой из ананасов к новогоднему конкурсу в Пскове

Торговый комплекс «Лента» украсили елкой из ананасов и подали заявку на конкурс новогоднего украшения фасадов зданий в Пскове.

Торговый комплекс находится в помещении №1 на улице Труда, 54 в областном центре.

Заявка на участие поступила в номинации «Лучшее праздничное оформление крупных торговых и промышленных объектов».

«В преддверии Нового года мы дарим своим покупателям новогоднее настроение и заряд положительных эмоций через оформление торгового зала», - отметили сотрудники «Ленты».

Напомним, МП города Пскова «Парки и Ярмарки» и Псковская Лента Новостей при поддержке администрации Пскова проводят конкурс на лучшее праздничное оформление фасадов зданий и прилегающих к ним территорий к новому 2022 году и Рождеству.

Смотрите также Бизнесменов приглашают к участию в конкурсе на лучшее оформление фасадов в Пскове к Новому году

Заявки на конкурс принимались с 1 по 26 декабря. Следующим этапом станет объезд конкурсной комиссии заявленных объектов. В каждой номинации будет два победителя: одного определит конкурсная комиссия, а второй станет известен после голосования на страницах ЭПИ «Псковская лента новостей».

Награждение победителей состоится 14 января 2022 года в администрации города Пскова.