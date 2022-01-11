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Общество

Из-за омикрон-штамма нагрузка на псковскую поликлинику вырастет в разы - Галина Неваленная

12.01.2022 14:47|ПсковКомментариев: 2

Нагрузка на Псковскую городскую поликлинику может возрасти в несколько раз из-за ожидаемого появления омикрон-штамма. Об этом в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

«В праздничные дни уменьшилось количество плановых посещений. Но мы работали в ежедневном режиме, и это абсолютно оправданно, так как все врачи были востребованы. Причем ежедневно больных принимали и терапевты, и врачи-специалисты, каждый день обрабатывали вызовы», - рассказала гостья студии.

Главврач отметила, что на новогодних выходных терапевты в основном вели работу с теми, кто болен респираторными инфекциями, COVID-19.

«Ежедневно брали мазки, обеспечивали лекарствами, обслуживали вызовы - на линии в праздничные дни работало от 13 до 17 машин. Это можно назвать генеральной репетицией перед ожидаемым приходом омикрон-штамма в регион. В связи с этим нагрузка наша вырастет раза в два-три», - подчеркнула Галина Наваленная.

Ранее со ссылкой на начальника регионального управления Роспотребнадзора Александра Нестерука.сообщалось, что штамм коронавируса «омикрон» уже может быть завезен в Псковскую область.

Теги: #псковская городская поликлиника #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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