Общество

Роспотребнадзор заявил о возможном появлении «омикрона» в Псковской области и введении новых ограничений

Штамм коронавируса «омикрон» уже может быть завезен в Псковскую область. Такое предположение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей озвучил начальник регионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач области Александр Нестерук.

По его словам, сотрудники регионального управления Роспотребнадзора каждую неделю отправляют в Санкт-Петербург около 20 тестов, которые берут у заболевших COVID-19 с серьезными клиническими проявлениями болезни.

«В этом году мы впервые направили 21 тест в Петербург, материалы каждый раз берем вслепую, чтобы понимать общую картину заболеваемости в регионе. Скорее всего, у заболевших выявят еще пока дельта-штамм, хотя велика вероятность, что и штамм "омикрон" в Псковскую область уже завезли из Петербурга или Москвы, там сейчас регистрируют большое количество заболевших», - сказал Александр Нестерук.

Он также добавил, что результаты исследований станут известны примерно через неделю.

«Бояться омикрон-штамма не стоит, тут более легкие клинические проявления. Бояться надо дельта-штамма, который у нас сейчас циркулирует, от которого у нас каждый день умирают люди. При "омикроне" наблюдается более легкое течение болезни, как это происходит везде», - отметил врач.

Александр Нестерук заметил, что в перспективе омикрон-штамм может даже полностью вытеснить другие штаммы с территории региона. «Есть теория, что в Южной Африке уже почти в 100% случаев заболевания выявляют "омикрон", но в тех странах, куда он был завезен, продолжают регистрировать и "дельту", и "омикрон". В Англии и Франции, например, штаммы идут параллельно», - рассказал специалист.

Он пояснил, что омикрон-штамм коронавируса более контагиозен, в связи с чем заболеваемость на территории региона увеличится в разы. При этом врач предположил, что в основном пациенты будут лечиться амбулаторно, а количество госпитализированных может остаться прежним.

«Число заболевших будет большим. Людей, которые будут отстранены от работы и от учебы, будет значительно больше, будет всплеск заболеваемости, потому что омикрон-штамм в 3-5 раз более контагиозен. Но тяжелых случаев не должно быть намного больше, хотя клинические картины будут разные», - сказал Александр Нестерук.

Начальник регионального управления Роспотребнадзора добавил, что уровень летальности у заболевших омикрон-штаммом невысокий, при этом смертность в Псковской области может остаться прежней, поскольку количество случаев заболевания будет в разы больше. «Если сейчас в класс приходит заболевший и заражает 1-2 человека, то при "омикроне" он будет заражать 5-10 человек», - пояснил врач.

По его мнению, на фоне распространения нового штамма в Псковской области, возможно, придется снова увеличивать количество ограничений. «Скорее всего, такие меры (ограничительные — ред.) придется принимать. Если в классе есть заболевший, то он всегда закрывался. Если будет много случаев заболевания, придется, скорее всего, школы закрывать, время покажет», - сказал специалист.

Смотрите также 79 человек заразились коронавирусом в Псковской области, четверо умерли