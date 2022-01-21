Общество

Анастасия Повторейко оценила шансы заразиться «омикроном» после перенесенного COVID-19

Шанс заразиться штаммом коронавируса «омикрон» сохраняется, даже если в течение последних шести месяцев пациент переболел инфекцией. Об этом сообщила главный врач Псковской областной инфекционной больницы, депутат Псковского областного Собрания Анастасия Повторейко.

В связи с нарастающими темпами заболеваемости коронавирусом Анастасия Повторейко заявила, что будет регулярно отвечать на вопросы жителей Псковской области, касающиеся лечения и профилактики COVID-19, в Instagram. Одно из обращений коснулось вероятности заразиться новым штаммом инфекции в случае, если осенью 2021 года человек уже переболел COVID-19.

«После заболевания формируется клеточный и гуморальный иммунитет. Напряженность после перенесенной инфекции может быть разная. Вероятность повторного заболевания в течение шести месяцев низкая, но есть», - написала Анастасия Повторейко в своем аккаунте в социальной сети.

Она рекомендовала жителям региона усилить противоэпидемиологические меры, в частности, не забывать носить средства индивидуальной защиты.

Также врач напомнила, что основные симптомы омикрон-штамма коронавируса похожи на симптомы простуды и гриппа. «Проявляются они в той или иной форме, преимущественно у всех зараженных», - заметила специалист.