Общество

Фотофакт: Белые тигры в Пскове

В одном из дворов Пскова местная жительница слепила из снега трех тигров. Фотографии опубликовала подписчица группы «Инцидент Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Татьяна Добрякова / «ВКонтакте»

Автор публикации Татьяна Добрякова сопроводила снимки подписью: «А у нас во дворе есть девчонка одна. Вот такую красоту зимой лепит она».

Татьяна Добрякова отметила, что животных слепила женщина по имени Светлана. «Спасибо за хорошее настроение!» - добавила она.

Кроме того, одна из подписчиц прокомментировала, что Светлана каждый год радует жителей двора и прохожих.