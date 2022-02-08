Более 200 псковичей повторно вакцинировались от коронавируса

233 жителя Псковской области за сутки повторно сделали прививку от коронавируса. Всего ревакцинировались 41 281 человек. Статистика опубликована в инстаграм-аккаунте губернатора Михаила Ведерникова.
Первый этап вакцинации прошли 286 153 жителя региона (+339), обе прививки от COVID-19 сделали 280 739 псковичей (+909).
«Переболеть недостаточно. Как утверждает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, длительную защиту после COVID-19 обеспечивает только вакцинация и бустер», - отметил глава региона.
Всего использовали 80,3% поступившей вакцины.