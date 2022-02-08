Общество

Почти 540 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

537 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 78 864. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.

На амбулаторном лечении в регионе находятся 7 210 человек, на стационарном - 427. Выздоровели 214 пациентов (всего - 72 357). Умер 1481 человек.

Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах: