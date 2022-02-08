Почти 540 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области

537 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области, всего - 78 864. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале региона.
На амбулаторном лечении в регионе находятся 7 210 человек, на стационарном - 427. Выздоровели 214 пациентов (всего - 72 357). Умер 1481 человек.
Статистика заболеваемости COVID-19 в муниципалитетах:
- Псков – 25688/68
- Великие Луки – 12842/102
- Бежаницкий район – 902/22
- Великолукский район – 2078/14
- Гдовский район – 1238/2
- Дедовичский район – 1789/4
- Дновский район – 603
- Красногородский район – 760/11
- Куньинский район – 707/5
- Локнянский район – 706/14
- Невельский район – 3226/11
- Новоржевский район – 894/4
- Новосокольнический район – 2289/38
- Опочецкий район – 2540/27
- Островский район – 3397/24
- Палкинский район – 756/6
- Печорский район – 1771/20
- Плюсский район – 1219/18
- Порховский район – 2555/26
- Псковский район – 6525/22
- Пустошкинский район – 889/20
- Пушкиногорский район – 939/24
- Пыталовский район – 889/14
- Себежский район – 1891/18
- Стругокрасненский район – 1225/11
- Усвятский район – 500/12.