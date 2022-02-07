Общество

Александр Гинцбург назвал недолгой защиту от новых штаммов у переболевших коронавирусом

Иммунитет после перенесенного коронавируса не обладает очень хорошей защитой от новых штаммов, надолго защищает только вакцинация и ревакцинация, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«В последнее время появились хорошие фундаментальные исследования, направленные на изучение различий в том, как наша иммунная система реагирует на заболевание различными штаммами и на вакцинацию. Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», - цитирует его РИА Новости.

Он отметил, что антитела после заболевания не обладают хорошей вируснейтрализующей способностью к штаммам, которые существовали до этого или будут после.

«Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», - подчеркнул Александр Гинцбург.