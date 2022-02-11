Общество

Долгостройки

На этой неделе объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство парка «Россия – моя история» взамен не сумевшего завершить объект. И в очередной раз активизировались работы в социальном городке. Другие важные, но затянувшиеся проекты: кампус ПсковГУ, кинотеатр «Октябрь», стадион «Машиностроитель» и библиотека имена Каверина. Псковская Лента Новостей собрала, все, что к сегодняшнему моменту известно о продвижении самых резонансных долгостроев.

Коллаж Сергея Васильева.

«Россия – моя история»

«Наша с губернатором боль», - поделился в прошлом году митрополит Тихон эмоциями от посещения стройплощадки исторического парка. До Пскова два десятка таких проектов были реализованы только в городах-миллионниках.

Парк – на самом деле здание, внутри с применением мультимедийных технологий представлены самые значимые события в истории страны. Под строительство рассматривались места на Железной горке (вместо руин недостроенного Дворца пионеров) и на Четырех углах. В итоге остановились на стадионе «Электрон» и Степановском лужке. Предполагается создание гуманитарно-спортивного кластера, возведение рядом с парком школы на 525 мест и возрождение в локации спортивной составляющей. В оформлении здания самого парка собираются повторить орнамент с псковских церквей.

Ровно год назад был разыгран контракт на строительство, которое должно было завершиться в том же 2021 году. Однако работы застопорились, к концу года был только залит фундамент и установлены металлические опоры. Такая же задержка у подрядчика вышла в Смоленске, где он взялся за создание пристройке к школе. Смоленская история привела к аресту руководителя подрядной организации, его подозревают в хищении бюджетных средств.

В Пскове на днях был объявлен новый конкурс, подрядчика должны определить уже через две недели, а к 30 июня построить-таки здание выставочного комплекса.

Социальный городок

У стройки в следующем году юбилей, десять лет с закладки в фундамент краеугольного камня. Очень похоже на то, что отмечать печальную дату не придется, строительство в этом году будет завершено. Об этом прямым текстом говорит Михаил Ведерников в своем Instagram: «Объект должен быть полностью готов в мае. Сделаем для этого всё необходимое». И стадия, на которой находятся работы. Губернатор два дня назад посетил стройплощадку, где в одних корпусах уже ведется внутренняя отделка и установка сантехники, кладка лифтовых шахт и монтаж электросетей, а в других укладывают кровлю.

По сообщению пресс-службы администрации Псковской области, Михаил Ведерников напомнил «об особой ответственности перед федеральным центром за этот объект». Год назад в Псков приезжал премьер-министр Михаил Мишустин. «С 2013 года началась стройка. Но всё это каким-то странным образом не строилось. Это очень грустно, - тоже не скрывал эмоций глава правительства. - Посмотрели непосредственно то, что уже построено. Красота… Недопустимо, когда всё есть – и проект, и отличная идея, – так долго этим заниматься и безалаберно. Надо было в набат посильнее бить».

Социальный городок – замена традиционным домам престарелых. Люди старшего поколения (более 100 человек) смогут постоянно жить в безбарьерной среде или находится в городке на дневном пребывании. Предусмотрены блоки бытового и медицинского обслуживания, реабилитации, возможность для родственного ухода.

Кампус

Здание на берегу реки Великой десятилетиями строили в качестве гостиницы для иностранных туристов. Начали еще в 1987 году. Архитектура сооружения перекликается со стоящим напротив Кремлем: узкие окошки-бойницы, круглое навершие под стать шатрам крепостных башен. Много раз гостиница переходила из рук в руки, пока в 2015 году постройку не выкупил ПсковГУ для создания кампуса, где будут жить студенты, и появятся общественные пространства.

Нет нужды перечислять бесконечный ряд дат, к которым кампус обещали сдать за последнее время. В прошлый раз это случилось в минувшем сентябре, где в город приезжал первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Ему назвали точную дату: 26 декабря 2021 года. И снова не угадали.

В начале этого года ректор Наталья Ильина в интервью ГТРК «Псков» заверила, что подрядчик бы справился, да заказчик (то есть университет) не смогу отправить ему деньги на счета. Они заблокированы, потому что подрядчик проходит процедуру банкротства. Но с объекта не уходит. Наталья Ильина выразила уверенность, что работы будут завершены: «Виден свет в конце тоннеля».

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Из достижений на этой стройке можно отметить порядок на территории, где теперь находиться не только можно, но и приятно. И приведение фасада в приличный вид. Все вместе больше не создает эффекта заброшки в центре города.

Стадион «Машиностроитель»

Первая очередь сдана в сентябре прошлого года, работы длились три года и начались сразу со скандала. Подрядчик вышел на объект еще до официального объявления итогов конкурса. Потом по сети разошлись ролики, на которых грузовики выбрасывали строительный мусор у кладбища в Орлецах. Денег на завершение не хватило, при содействии Андрея Турчака дефицит покрыли из резервного фонда правительства.

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На открытии стадиона вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о финансировании второй очереди. Когда 652 млн рублей поступили в региональную казну, деньги направили «на активизацию жилищного строительства». Ранее предполагалось, что их потратят на создание многофункционального спортивного комплекса. Проект отложен на неопределенный срок.

Кинотеатр «Октябрь»

«Градостроительная ошибка», так называют здание авторитетные архитекторы и ревнители псковской старины. Строительство кинотеатра предполагалось по Генплану на улице Профсоюзной, но в 1958 году его поставили у стен Кремля. Считается, что целью было перекрыть обзор на Троицкий собор и перенаправить людские потоки на просмотр зарубежных картин в Пасху и на Рождество. Реализация проекта в таком виде привела к двум инфарктам и безвременной кончине главного архитектора области Алексея Ларкина, проделавшего титаническую работу над послевоенным восстановлением города.

В наши дни кинотеатр вместе с «Победой» входил в единую структуру, шесть лет работавшую на основе государственно-частного партнерства. В 2016 году собственность разделили, «Победа» стала целиком государственной (и с тех пор неплохо себя чувствует, превратившись в кино-развлекательный центр вместе с внезапно обновленной «Сменой»), а «Октябрь» отошел в казну. Предполагалось, что здание на площади Ленина будет передано под нужды Театрально-концертной дирекции, которую в ту пору возглавлял нынешний худрук драмтеатра Дмитрий Месхиев. Но ветра перемен задули в другую сторону.

Здание отдали под проект «Лофт» для реализации молодежных инициатив. Стройка затянулась, что объяснялось обнаруженными дефектами в конструкции здания и удорожанием проекта. В итоге «Лофт» год назад все-таки открыли, но на улице Кузнецкой. А «Октябрь» неожиданно объявили новым местом обитания краеведческой библиотеки имени Василёва, под это удалось получить деньги в федеральном центре.

Сейчас проект реконструкции бывшего кинотеатра и будущей библиотеки проходит государственную экспертизу. Все, что известно наверняка: работы начнутся в этом году, а выделенных 320 млн рублей точно не хватит для их завершения по текущим расценкам строительного рынка.

Библиотека имени Каверина

Два самых неловких момента получилось в самом начале и под конец реставрации бывшего дома псковских губернаторов на краю Детского парка. Занимавшая здание библиотека для детей и юношества имени Каверина переехала на Сиреневый бульвар в 2015 году, а работы физически начались только через два года. Финансирование по линии Минкульта выделялось Владимиром Мединским на условиях передачи части помещений после реконструкции его Российскому военно-историческому обществу.

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Осенью 2020 года было объявлено о завершении строительства. В этом январе дату возвращения библиотеки на Октябрьский проспект назвала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По ее словам, ведется подключение инженерных сетей, а от Минкульта получен договор безвозмездного пользования. Она выразила надежду, что открытие состоится во время проведения международного книжного форума «Русский запад» в апреле нынешнего года.

В прошлом году депутат Госдумы Александр Козловский очень точно описал происходящее: «Мы потеряли компетенцию по большим стройкам». История показывает, что рано или поздно каждый такой объект бывает или достроен, или снесен. Осталось дождаться, чем она окончится в этот раз.

Юлия Магера