Долгостройки

На этой неделе объявлен конкурс по выбору подрядчика на строительство парка «Россия – моя история» взамен не сумевшего завершить объект. И в очередной раз активизировались работы в социальном городке. Другие важные, но затянувшиеся проекты: кампус ПсковГУ, кинотеатр «Октябрь», стадион «Машиностроитель» и библиотека имена Каверина. Псковская Лента Новостей собрала, все, что к сегодняшнему моменту известно о продвижении самых резонансных долгостроев.
Коллаж Сергея Васильева.
«Наша с губернатором боль», - поделился в прошлом году митрополит Тихон эмоциями от посещения стройплощадки исторического парка. До Пскова два десятка таких проектов были реализованы только в городах-миллионниках.
Парк – на самом деле здание, внутри с применением мультимедийных технологий представлены самые значимые события в истории страны. Под строительство рассматривались места на Железной горке (вместо руин недостроенного Дворца пионеров) и на Четырех углах. В итоге остановились на стадионе «Электрон» и Степановском лужке. Предполагается создание гуманитарно-спортивного кластера, возведение рядом с парком школы на 525 мест и возрождение в локации спортивной составляющей. В оформлении здания самого парка собираются повторить орнамент с псковских церквей.
Ровно год назад был разыгран контракт на строительство, которое должно было завершиться в том же 2021 году. Однако работы застопорились, к концу года был только залит фундамент и установлены металлические опоры. Такая же задержка у подрядчика вышла в Смоленске, где он взялся за создание пристройке к школе. Смоленская история привела к аресту руководителя подрядной организации, его подозревают в хищении бюджетных средств.
В Пскове на днях был объявлен новый конкурс, подрядчика должны определить уже через две недели, а к 30 июня построить-таки здание выставочного комплекса.
У стройки в следующем году юбилей, десять лет с закладки в фундамент краеугольного камня. Очень похоже на то, что отмечать печальную дату не придется, строительство в этом году будет завершено. Об этом прямым текстом говорит Михаил Ведерников в своем Instagram: «Объект должен быть полностью готов в мае. Сделаем для этого всё необходимое». И стадия, на которой находятся работы. Губернатор два дня назад посетил стройплощадку, где в одних корпусах уже ведется внутренняя отделка и установка сантехники, кладка лифтовых шахт и монтаж электросетей, а в других укладывают кровлю.
По сообщению пресс-службы администрации Псковской области, Михаил Ведерников напомнил «об особой ответственности перед федеральным центром за этот объект». Год назад в Псков приезжал премьер-министр Михаил Мишустин. «С 2013 года началась стройка. Но всё это каким-то странным образом не строилось. Это очень грустно, - тоже не скрывал эмоций глава правительства. - Посмотрели непосредственно то, что уже построено. Красота… Недопустимо, когда всё есть – и проект, и отличная идея, – так долго этим заниматься и безалаберно. Надо было в набат посильнее бить».
Социальный городок – замена традиционным домам престарелых. Люди старшего поколения (более 100 человек) смогут постоянно жить в безбарьерной среде или находится в городке на дневном пребывании. Предусмотрены блоки бытового и медицинского обслуживания, реабилитации, возможность для родственного ухода.
Здание на берегу реки Великой десятилетиями строили в качестве гостиницы для иностранных туристов. Начали еще в 1987 году. Архитектура сооружения перекликается со стоящим напротив Кремлем: узкие окошки-бойницы, круглое навершие под стать шатрам крепостных башен. Много раз гостиница переходила из рук в руки, пока в 2015 году постройку не выкупил ПсковГУ для создания кампуса, где будут жить студенты, и появятся общественные пространства.
Нет нужды перечислять бесконечный ряд дат, к которым кампус обещали сдать за последнее время. В прошлый раз это случилось в минувшем сентябре, где в город приезжал первый вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Ему назвали точную дату: 26 декабря 2021 года. И снова не угадали.
В начале этого года ректор Наталья Ильина в интервью ГТРК «Псков» заверила, что подрядчик бы справился, да заказчик (то есть университет) не смогу отправить ему деньги на счета. Они заблокированы, потому что подрядчик проходит процедуру банкротства. Но с объекта не уходит. Наталья Ильина выразила уверенность, что работы будут завершены: «Виден свет в конце тоннеля».
Из достижений на этой стройке можно отметить порядок на территории, где теперь находиться не только можно, но и приятно. И приведение фасада в приличный вид. Все вместе больше не создает эффекта заброшки в центре города.
Первая очередь сдана в сентябре прошлого года, работы длились три года и начались сразу со скандала. Подрядчик вышел на объект еще до официального объявления итогов конкурса. Потом по сети разошлись ролики, на которых грузовики выбрасывали строительный мусор у кладбища в Орлецах. Денег на завершение не хватило, при содействии Андрея Турчака дефицит покрыли из резервного фонда правительства.
На открытии стадиона вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил о финансировании второй очереди. Когда 652 млн рублей поступили в региональную казну, деньги направили «на активизацию жилищного строительства». Ранее предполагалось, что их потратят на создание многофункционального спортивного комплекса. Проект отложен на неопределенный срок.
«Градостроительная ошибка», так называют здание авторитетные архитекторы и ревнители псковской старины. Строительство кинотеатра предполагалось по Генплану на улице Профсоюзной, но в 1958 году его поставили у стен Кремля. Считается, что целью было перекрыть обзор на Троицкий собор и перенаправить людские потоки на просмотр зарубежных картин в Пасху и на Рождество. Реализация проекта в таком виде привела к двум инфарктам и безвременной кончине главного архитектора области Алексея Ларкина, проделавшего титаническую работу над послевоенным восстановлением города.
В наши дни кинотеатр вместе с «Победой» входил в единую структуру, шесть лет работавшую на основе государственно-частного партнерства. В 2016 году собственность разделили, «Победа» стала целиком государственной (и с тех пор неплохо себя чувствует, превратившись в кино-развлекательный центр вместе с внезапно обновленной «Сменой»), а «Октябрь» отошел в казну. Предполагалось, что здание на площади Ленина будет передано под нужды Театрально-концертной дирекции, которую в ту пору возглавлял нынешний худрук драмтеатра Дмитрий Месхиев. Но ветра перемен задули в другую сторону.
Здание отдали под проект «Лофт» для реализации молодежных инициатив. Стройка затянулась, что объяснялось обнаруженными дефектами в конструкции здания и удорожанием проекта. В итоге «Лофт» год назад все-таки открыли, но на улице Кузнецкой. А «Октябрь» неожиданно объявили новым местом обитания краеведческой библиотеки имени Василёва, под это удалось получить деньги в федеральном центре.
Сейчас проект реконструкции бывшего кинотеатра и будущей библиотеки проходит государственную экспертизу. Все, что известно наверняка: работы начнутся в этом году, а выделенных 320 млн рублей точно не хватит для их завершения по текущим расценкам строительного рынка.
Два самых неловких момента получилось в самом начале и под конец реставрации бывшего дома псковских губернаторов на краю Детского парка. Занимавшая здание библиотека для детей и юношества имени Каверина переехала на Сиреневый бульвар в 2015 году, а работы физически начались только через два года. Финансирование по линии Минкульта выделялось Владимиром Мединским на условиях передачи части помещений после реконструкции его Российскому военно-историческому обществу.
Осенью 2020 года было объявлено о завершении строительства. В этом январе дату возвращения библиотеки на Октябрьский проспект назвала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. По ее словам, ведется подключение инженерных сетей, а от Минкульта получен договор безвозмездного пользования. Она выразила надежду, что открытие состоится во время проведения международного книжного форума «Русский запад» в апреле нынешнего года.
В прошлом году депутат Госдумы Александр Козловский очень точно описал происходящее: «Мы потеряли компетенцию по большим стройкам». История показывает, что рано или поздно каждый такой объект бывает или достроен, или снесен. Осталось дождаться, чем она окончится в этот раз.
Юлия Магера