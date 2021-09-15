Спорт

Реконструированный стадион «Машиностроитель» в Пскове ввели в эксплуатацию

Стадион «Машиностроитель» в Пскове ввели в эксплуатацию после масштабной реконструкции. Торжественная церемония открытия спортивного объекта состоялась сегодня, 16 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

На мероприятии присутствовали вице-премьер Дмитрий Чернышенко, первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, исполняющий полномочия главы администрации Пскова Борис Елкин, представители спортивного сообщества и другие официальные лица.

Борис Елкин показал делегации обновленный стадион и рассказал о новшествах. И. о. председателя областного комитета по спорту Елена Чернышова представила спортсменов и их наставников, которые будут тренироваться и работать в обновленном стадионе.

Дмитрий Чернышенко поздравил псковских спортсменов с введением стадиона в эксплуатацию. «Теперь здесь есть возможность для занятий. Очень важно, чтобы этот объект работал как центр притяжения для ребят из всех школ. Это очень здорово!» - прокомментировал он.

Легкоатлетка Наталья Спиридонова поблагодарила за возможность тренироваться на новой площадке: «Очень рада, что могу проводить тренировки у себя на родине, у себя дома».

Андрей Турчак подчеркнул важность того, что дети смогут заниматься здесь физической культурой и указал на то, что это тяжелый труд. «И этот труд должен достойно оплачиваться», - подчеркнул он.

В свою очередь Борис Елкин рассказал, что многие спортсмены тренируются в арендованных помещениях, поэтому необходимо строительство дополнительных объектов на стадионе в рамках второй очереди.

«Мы это поддерживаем, - ответил Дмитрий Чернышенко. - Надо не затягивать». Также вице-премьер рекомендовал провести на объекте совещание с представителями Минспорта.

«Важно, чтобы в бюджете 2022 года строчка по этому объекту появилась», - заметил Андрей Турчак.

«Прекрасные планы», - резюмировал вице-премьер.

Также Дмитрий Чернышенко подарил юным футболистам мяч с подписями российской сборной по футболу.

«Здесь губернатор создает не просто стадион, а целый спортивный кластер. Самое главное, это центр притяжения для большого количества ребят, - сказал он. - Обсудили продолжение второй очереди, будет выбран подходящий типовой проект. Дал поручение Минспорту профинансировать вторую очередь строительства».

Михаил Ведерников отметил, что объект был очень сложный, и его завершили благодаря поддержке правительства и лично зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака.

«Радостный момент, что сегодня приняли первую очередь, - сказал Андрей Турчак. - Очень важно, что этой инфраструктурой пользуются не только профессиональные спортсмены. И сейчас важно в рамках бюджета предусмотреть, чтобы все спортивные объекты были запланированы не только в Псковской области, но и во всей стране».

Напомним, строительные работы на стадионе стартовали в 2018 году. В рамках первого этапа перестроили большую и малую трибуны, заменили травяное покрытие, построили входную группу, установили современное освещение и так далее.

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В августе 2021 года на завершение первого этапа реконструкции спортивного объекта предусмотрели еще 73,9 млн рублей из резервного фонда правительства. Выделения этой суммы для покрытия дефицита, образовавшегося при реконструкции стадиона, удалось добиться при содействии первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака.