Общество

Подрядчик-банкрот продолжает работы в кампусе ПсковГУ

Подрядчик-банкрот продолжает работы в кампусе ПсковГУ. Об этом ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина сообщила в интервью ГТРК «Псков».

«Я специально не буду называть дату (окончания работ в кампусе - ред.), потому что она не зависит от заказчика. Она зависит от исполнителей, которые как раз проводят реконструкцию. Но, как я уже говорила, свет в конце тоннеля виден. Это на самом деле так и есть», - отметила Наталья Ильина.

По ее словам, в настоящее время строители завершили работу в 3 из 4 модулей. Среди них - модули «A» и «B» - общежитие, модуль «D» - гостиничный комплекс и три элемента в модуле «C».

«Подрядчик выполнил бы все до нового года, но заказчик не мог перевести деньги организации, которая находится в банкротстве. У них заблокированы счета, и, естественно, что деньги уходят по определенным финансовым нормативам. Нам надо было решить некоторые юридические вопросы», - пояснила ректор ПсковГУ.

Также руководитель университета подчеркнула, что «это нисколько не задержало стройку, а несколько ее замедлило». В настоящее время подрядчик не ушел с объекта, а дорабатывает свои обязательства.

«Мы ждем подписания соглашения с Министерством науки и высшего образования России. Это позволит заключить дополнительный контракт на некоторые виды работ и достаточно быстро завершить работы в зоне "C"», - заключила Наталья Ильина.