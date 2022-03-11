Общество

Похороны двух погибших в ходе спецоперации на Украине военных состоялись в Пскове

Похороны двух военнослужащих Псковского гарнизона, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, состоялись сегодня, 13 марта. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

«Это капитан Илья Купцов и сержант Сергей Кочетков. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. По мере продвижения российской армии появляется все больше неопровержимых доказательств, что без применения силы будущее нашей страны было бы под угрозой. Мы в долгу перед теми, кто отдал жизнь за нашу безопасность», - отметил глава региона.

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Напомним, обстановка в Донбассе обострилась 17 февраля. В ДНР и ЛНР сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.

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21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

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Утром 24 февраля российский лидер Владимир Путин в своем специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей украинской территории. Позже было объявлено о разрыве дипотношений с РФ.