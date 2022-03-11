Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования семьям погибших на Украине военных

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции на Украине.

«Хочу еще раз выразить соболезнования родным и близким погибших военнослужащих. Мы скорбим по всем, кто отдал жизнь за безопасность и будущее нашей страны. Вечная память нашим героям. Их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка», - сказал Михаил Ведерников в своем еженедельном видеообращении, опубликованном в Telegram.

Губернатор напомнил жителям региона об ответственности, предусмотренной в России за распространение недостоверной информации о специальной военной операции на Украине.

По его словам, некоторым не понравились резкие напоминания об ответственности за распространение недостоверной информации. Особенно это касается запущенных слухов о якобы прибытии сотен гробов в регион. «Скажите спасибо за моё предупреждение. Ответственность действительно очень серьёзная. Не нужно бездумно повторять чьи-то выдумки, это чревато», – заметил Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в ходе военной спецоперации на Украине погиб порхович Дмитрий Евсеев.

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Также губернатор Михаил Ведерников сообщал о том, что в ходе спецоперации на Украине погибли два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией, – Константин Зизевский и Юрий Агарков.

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Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий.