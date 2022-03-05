Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих, связанных с Псковской областью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих в ходе спецоперации по защите населения ДНР и ЛНР.
«С прискорбием сообщаю о первых потерях среди наших военнослужащих.
В ходе специальной военной операции, направленной на защиту от геноцида мирного населения Донецкой и Луганской республик, погибли два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией.
Константин ЗИЗЕВСКИЙ и Юрий АГАРКОВ с честью исполнили свой долг, доблестно и мужественно защищая безопасность нашей страны.
Оба офицера – представители военных династий, которые хорошо известны многим жителям нашей земли.
Выражаю глубокие соболезнования родным и близким десантников.
Вся Псковская область скорбит вместе с вами.
Наш общий долг – поддержать всех, кто сегодня сражается за жизнь Донбасса, за безопасность наших рубежей, за будущее нашего Отечества.
Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!» - сообщил губернатор в своем инстаграм-аккаунте.