Общество

Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих, связанных с Псковской областью

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих в ходе спецоперации по защите населения ДНР и ЛНР.

«С прискорбием сообщаю о первых потерях среди наших военнослужащих.

В ходе специальной военной операции, направленной на защиту от геноцида мирного населения Донецкой и Луганской республик, погибли два офицера-десантника, чья служба ранее была связана с 76-й десантно-штурмовой дивизией.

Константин ЗИЗЕВСКИЙ и Юрий АГАРКОВ с честью исполнили свой долг, доблестно и мужественно защищая безопасность нашей страны.

Оба офицера – представители военных династий, которые хорошо известны многим жителям нашей земли.

Выражаю глубокие соболезнования родным и близким десантников.

Вся Псковская область скорбит вместе с вами.

Наш общий долг – поддержать всех, кто сегодня сражается за жизнь Донбасса, за безопасность наших рубежей, за будущее нашего Отечества.

Семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.

Вечная память героям, отдавшим свою жизнь за Родину!» - сообщил губернатор в своем инстаграм-аккаунте.