Отличившегося во время спецоперации на Украине островича наградили медалью

Островскому военнослужащему Даниилу Маркову, отличившемуся во время специальной военной операции на Украине, вручили медаль «За отвагу». Он награжден по указу президента России Владимира Путина, пишет газета «Островские вести».
Фото: пресс-служба Минобороны РФ
Заместитель министра обороны РФ Николай Панков вручил награду рядовому Даниилу Маркову в филиале военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, где он находился на лечении.
Даниил Марков в течение четырех лет обучался профессии «Гостиничное дело» в Островском многопрофильном колледже. Учебное заведение он окончил в 2021 году.
«Во время учебы в колледже Даниил зарекомендовал себя как очень ответственный, добросовестный студент, добрый и отзывчивый человек, готовый всегда прийти на помощь. После выпуска почти все юноши нашего колледжа идут служить в армию, а дальше - у всех судьба складывается по-разному. Кто-то, отслужив, устраивается работать по специальности, кто-то продолжает обучение дальше. Наш Даниил заключил контракт о прохождении военной службы в 76-й воздушно-десантной дивизии. При проведении специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, в которой он принимал участие, был ранен. Собрав волю в кулак, Даниил, раненый почти сутки продвигался к расположению наших частей. Был госпитализирован и находился на лечении в госпитале в Москве», - рассказала о бывшем студенте заместитель директора по учебно-производственной работе Лидия Семенова.
В настоящий момент Даниил Марков выписан, он проходит курс реабилитации в санатории в Нижнем Новгороде. «Звонил жене, порадовался успехам дочери, которой скоро исполнится три года, просил не волноваться», - добавила Лидия Семенова.