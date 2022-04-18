Общество

Работа псковских судебных приставов за год принесла в бюджет свыше 800 млн рублей

Около 564 тысяч исполнительных производств находилось на исполнении судебных приставов в Псковской области в 2021 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном управлении ФССП России, это на 16% больше, чем в 2020 году.

Сотрудники управления передали взыскателям более 3,2 млрд рублей. Региональный и местный бюджет пополнился за счет деятельности судебных приставов на 831 млн рублей.

На 30% увеличилось количество индивидуальных предпринимателей, по которым должники полностью или частично исполнили свои обязательства. К должникам и их имуществу применили свыше 2,5 млн мер, подвели итог в управлении.