Общество

Елена Полонская прокомментировала свое назначение на пост советника губернатора

Глава Пскова Елена Полонская прокомментировала свое назначение на пост советника губернатора Псковской области по социальным вопросам. Об этом с сессии гордумы, которая проходит 26 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Вы знаете, что губернатор Михаил Ведерников предложил мне стать советником Псковской области по социальным вопросам. Серьезное направление, большой блок работы. Я и дальше намерена помогать людям и работать на улучшение качества жизни города и региона», - отметила она.

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Елена Полонская поблагодарила жителей Пскова, губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, первого заместителя председателя Совета Федерации Андрея Турчака, члена Совета Федерации Елену Бибикову, председателя Псковского областного Собрания Александра Котова, главу администрации Пскова Бориса Елкина, депутатов Псковской городской Думы за проделанную работу на благо жителей муниципального образования «Город Псков». «За понимание и поддержку, за реализацию задач по развитию города, за укрепление связей с нашими избирателями и общественными организациями», - добавила она.