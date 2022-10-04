Политика

Руководители гордумы высказались об одноглавой модели управления Псковом

Мнение об одноглавой модели управления Псковом в программе «Собственной персоной» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) озвучили председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко и его заместитель Ольга Фёдорова.

Александр Гончаренко уверен, что сейчас наступило то время, когда власть должна сконцентрироваться в одних руках. Он напомнил, что идея перехода на новую модель управления городом была озвучена еще весной. Именно тогда, по словам председателя городского парламента, началась работа по изучению вопроса и подготовка необходимых документов.

«Мы представляем интересы наших избирателей в 15 округах. Сегодня именно такой период, когда стоит задача сконцентрировать власть в одних руках и ускорить процесс принятия и решения возникающих проблем и вопросов», - считает Александр Гончаренко.

Он отметил, что новая модель должна показать высокую эффективность в работе с избирателями. Он также напомнил, что работа членов городской Думы всегда велась на благо жителей города.

«Мы – команда губернатора. У нас не было никаких столкновений, но если они будут, то мы будем отстаивать интересы жителей города. Я всегда за консенсусы и компромиссы, нужно уметь договариваться», - добавил председатель городской Думы.

Ольга Фёдорова отметила, что команда губернатора, команда главы администрации Пскова Бориса Елкина или команда гордумы – это все одна большая команда, куда входят, в том числе, и избиратели. По ее мнению, не стоит зацикливаться на «двуглавости и одноглавости». Ольга Фёдорова добавила, что для граждан главное - не то, какая в городе модель управления, а то, насколько слышны их просьбы и наказы.