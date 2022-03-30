Общество

Елена Полонская станет советником губернатора по социальным вопросам

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Пскова Еленой Полонской новую модель управления городом и предложил ей должность советника по социальным вопросам. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-аккаунте.

«Я предложил Елене Полонской должность советника губернатора Псковской области по социальным вопросам. Это очень серьезное направление, большой блок работы, который требует отдельного внимания. Необходимо обеспечить постоянную качественную обратную связь с населением, реализацию всех без исключения мер поддержки, организовать работу с беженцами. Уверен, что Елена Александровна с этими вызовами справится», – прокомментировал Михаил Ведерников

Как рассказал губернатор, с 2020 года ведется работа в сложных, постоянно меняющихся условиях, когда от всех институтов власти требуется максимальная оперативность, сплоченность и четкость в решениях и действиях.

«2022 год ускорил многие процессы. Ситуация меняется буквально в режиме реального времени. Необходимо быстро разрабатывать и реализовывать мероприятия по поддержке бизнеса. Утверждать дополнительные меры социальной поддержки граждан, гибко реагировать на сигналы от жителей региона», – отметил глава региона.

«Пскову как областному центру принципиально необходим один руководитель, который сконцентрирует в своих руках все инструменты управления. В новой модели управления Псковом предлагается объединить полномочия главы города и главы администрации города. Сосредоточить все полномочия в руках одного руководителя. Спрос с него, конечно, будет соответствующий», – рассказал Михаил Ведерников

Эту инициативу губернатор обсудил с членами фракции «Единая Россия» областного Собрания депутатов. Они поддержали предлагаемый законопроект.

«Рассчитываю, что законопроект будет принят. Уверен, что преимущество новой системы жители города скоро оценят», – добавил глава региона.

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