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Политика

Борис Елкин заявил о наличии у него сил и энергии стать главой Пскова

26.10.2022 14:49|ПсковКомментариев: 0

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил о наличии у него желания, сил и энергии для того, чтобы стать главой города. 

«Сложно сказать, хорошо это или плохо, что у нас такая низкая конкуренция в конкурсе на место главы города. Я переживал, конечно, сейчас непростые времена. У нас выстроены хорошие и эффективные взаимоотношения с правительством Псковской области, но есть потенциал для роста», - сказал сити-менеджер.

Он также отметил, что быть главой города не так просто, как считают обыватели, потому что необходимо контролировать большое количество вещей. Возможно, это и стало причиной небольшой активности среди участников конкурса, считает он. 

«Я себя ругаю иногда за то, что я много информации держу в голове, это требует больших усилий, внимания. Упраздняется должность главы администрации, появляется глава города, ответственность возрастает. Это непростая работа, которую необходимо пропускать через себя, люди не всегда к этому готовы», - заметил Борис Елкин.

Он также добавил, что ни одной из партий не ограничивали доступ к участию в конкурсе, желающие могли подать документы и в качестве самовыдвиженца. Единственное, что могло стать препятствием, – критерии, в которые входит управленческий опыт и наличие высшего образования, отметил сити-менеджер. 

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.

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Пресс-портрет
Елкин Борис Андреевич Глава администрации города Пскова
Теги: #Собственной персоной #Глава города Пскова
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
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Сюжет: Изменение модели управления Псковом Борис Елкин заявил о наличии у него сил и энергии стать главой Пскова Александр Гончаренко о двуглавой модели управления Псковом и работе с оппозицией Руководители гордумы высказались об одноглавой модели управления Псковом Депутаты утвердили положение о конкурсе на замещение должности главы города Пскова Депутаты внесли почти 50 изменений в регламент Псковской городской Думы Борис Елкин планирует участвовать в конкурсе на должность главы Пскова Секретарь горкома КПРФ назвал плюсы и минусы новой модели управления Псковом Сергей Гаврилов: Псковичи оценят преимущества новой модели управления городом Александр Котов назвал актуальным решение гордумы об изменении модели управления Псковом Гордума приняла проект решения об изменении модели управления Псковом  Глава города Пскова, человек и орган Власти назвали плюсы отказа от прямых выборов главы Пскова Гордуме рекомендовали рассмотреть проект изменения модели управления Псковом на ближайшей сессии  В Пскове начались публичные слушания об изменении модели управления городом Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут 18 мая Борис Елкин заявил о готовности участвовать в конкурсе на пост главы Пскова Депутаты решили наградить Елену Полонскую почетной грамотой Псковской гордумы Сергей Гаврилов прокомментировал свое назначение исполняющим полномочия главы Пскова Елена Полонская: Моя работа на благо города Пскова и его жителей продолжится Елена Полонская: Помогать людям — это стиль жизни Депутаты гордумы оценили работу Елены Полонской на посту главы Пскова Елена Полонская прокомментировала свое назначение на пост советника губернатора Депутаты досрочно прекратили полномочия главы Пскова Елены Полонской Сергей Гаврилов назначен исполняющим полномочия главы Пскова Псковские единороссы определились с кандидатурой на пост исполняющего полномочия главы города Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае Александр Борисов: Изменение системы управления Псковом увеличит степень ответственности губернатора Денис Иванов о прямых выборах мэра: Граждане могут избрать неожиданную кандидатуру Михаил Ведерников объяснил необходимость менять систему управления Псковом Замглавы Пскова Александр Баев высказался об отмене двуглавой модели управления Такие перемены сегодня назрели — Александр Котов об отмене двуглавой модели управления Псковом Региональный парламент отменил двуглавую модель управления Псковом Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы Экс-мэр Пскова Михаил Хоронен поддержал идею единоначалия в управлении городом Елена Полонская станет советником губернатора по социальным вопросам Олег Брячак: Лучше постепенно перейти к прямым выборам мэра Алексей Севастьянов: От изменения системы управления Псковом выиграют граждане О необходимости проводить прямые выборы мэра заявил Артур Гайдук Усекновение главы Законодательный комитет областного Собрания одобрил новшества в избрании главы Пскова Единороссы областного Собрания обсудили с губернатором новую систему управления Пскова
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