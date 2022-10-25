Политика

Борис Елкин заявил о наличии у него сил и энергии стать главой Пскова

Глава администрации города Пскова Борис Елкин в программе «Собственной персоной» в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заявил о наличии у него желания, сил и энергии для того, чтобы стать главой города.

«Сложно сказать, хорошо это или плохо, что у нас такая низкая конкуренция в конкурсе на место главы города. Я переживал, конечно, сейчас непростые времена. У нас выстроены хорошие и эффективные взаимоотношения с правительством Псковской области, но есть потенциал для роста», - сказал сити-менеджер.

Он также отметил, что быть главой города не так просто, как считают обыватели, потому что необходимо контролировать большое количество вещей. Возможно, это и стало причиной небольшой активности среди участников конкурса, считает он.

«Я себя ругаю иногда за то, что я много информации держу в голове, это требует больших усилий, внимания. Упраздняется должность главы администрации, появляется глава города, ответственность возрастает. Это непростая работа, которую необходимо пропускать через себя, люди не всегда к этому готовы», - заметил Борис Елкин.

Он также добавил, что ни одной из партий не ограничивали доступ к участию в конкурсе, желающие могли подать документы и в качестве самовыдвиженца. Единственное, что могло стать препятствием, – критерии, в которые входит управленческий опыт и наличие высшего образования, отметил сити-менеджер.

Напомним, в Пскове меняется система управления муниципалитетом - на смену двуглавой модели (с главой Пскова-председателем гордумы и главой администрации города) приходит фактическое единоначалие. Модель, при которой два человека совмещали три должности, просуществовала почти полтора десятилетия - в таких условиях работали главы города Иван Цецерский (2009-2019) и Елена Полонская (2019-2022).

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Процесс изменения системы управления областным центром в начале 2022 года инициировал губернатор Михаил Ведерников, предложивший, «чтобы приставка "глава города" переместилась от председателя городской Думы в сторону главы администрации». Таким образом, в городе будет полноценный глава.