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Политика

Александр Гончаренко о двуглавой модели управления Псковом и работе с оппозицией

05.10.2022 16:51|ПсковКомментариев: 0

Псков возвращается к одноглавой модели управления городом. Свое мнение о причинах и возможных следствиях изменений в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко. Кроме того, он прокомментировал свой двойной статус в городском парламенте и рассказал, как в новом созыве городской Думы будут работать с оппозицией. 

 

- В настоящее время в городе продолжается переходный период от двуглавой модели управления к фактическому единоначалию. Эксперты называют плюсы и минусы, говорят о причинах...

- Каждое общество со временем меняется, оценивает свои возможности и результаты. Пришел день, когда концентрация власти должна медленно, но уверенно перейти в одни руки. Губернатор региона высказал эту идею еще весной, дальше началась работа по изучению и подготовке документов. Мы уже на первых заседаниях гордумы провели комплекс мероприятий по внесению изменений в устав и регламент города, составили комиссию, которая будет избирать кандидатов на пост главы города.

Мы представляем интересы наших избирателей в 15 округах. Сегодня именно такой период, когда стоит задача сконцентрировать власть в одних руках и ускорить процесс принятия и решения возникающих проблем и вопросов. 

- Александр Георгиевич, вас избрали не только председателем городской Думы, но и руководителем фракции «Единой России». Такого совмещения нет ни в Госдуме, ни в областном Собрании, не было в городской Думе прошлого созыва. Не видите ли вы здесь противоречия - все-таки председатель гордумы должен быть председателем всех депутатов? И не опасаетесь ли, что ваш двойной статус будет отражаться на работе?

- У меня сначала были некие сомнения, но я внимательно почитал устав партии «Единая Россия», поговорил с коллегами - никаких противоречий в том, что я стал и председателем гордумы, и руководителем фракции «Единая Россия», нет. Это дела регионального исполкома, партию и ее решения я всегда поддерживаю.

Что касается отношений с оппозицией, то у нас на сегодня 25 депутатов, из них шесть – представители других партий. Для меня оппозиция звучит, как «О, позиция!». Это те люди, которые имеют свои собственные взгляды, оценки. Они умеют оценивать действия власти по-своему, в рамках Конституции.

- При распределении «портфелей» представители оппозиции почти ничего не получили. Те же коммунисты, у которых был пост заместителя главы города, не получили ничего. Правильный ли это шаг в плане выстраивания отношений с оппозицией?

- У нас в процессе формирования органов управления каждый депутат имел право заявиться на должность председателя комитета или комиссии. Они подали заявления, а уже потом пошел процесс голосования. Я вам скажу честно, перед тем, как мы перешли к этим вопросам, я переговорил с каждым, мы предложили всем войти в процесс и в состав. Это рабочий процесс. Мы - правящая партия, у нас большая поддержка среди населения, поэтому у нас и результаты получаются немного другие.

Беседовал Александр Савенко 

Пресс-портрет
Гончаренко Александр Георгиевич Председатель Псковской городской Думы
Теги: #Гордума #псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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Сюжет: Изменение модели управления Псковом Александр Гончаренко о двуглавой модели управления Псковом и работе с оппозицией Руководители гордумы высказались об одноглавой модели управления Псковом Депутаты утвердили положение о конкурсе на замещение должности главы города Пскова Депутаты внесли почти 50 изменений в регламент Псковской городской Думы Борис Елкин планирует участвовать в конкурсе на должность главы Пскова Секретарь горкома КПРФ назвал плюсы и минусы новой модели управления Псковом Сергей Гаврилов: Псковичи оценят преимущества новой модели управления городом Александр Котов назвал актуальным решение гордумы об изменении модели управления Псковом Гордума приняла проект решения об изменении модели управления Псковом  Глава города Пскова, человек и орган Власти назвали плюсы отказа от прямых выборов главы Пскова Гордуме рекомендовали рассмотреть проект изменения модели управления Псковом на ближайшей сессии  В Пскове начались публичные слушания об изменении модели управления городом Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут 18 мая Борис Елкин заявил о готовности участвовать в конкурсе на пост главы Пскова Депутаты решили наградить Елену Полонскую почетной грамотой Псковской гордумы Сергей Гаврилов прокомментировал свое назначение исполняющим полномочия главы Пскова Елена Полонская: Моя работа на благо города Пскова и его жителей продолжится Елена Полонская: Помогать людям — это стиль жизни Депутаты гордумы оценили работу Елены Полонской на посту главы Пскова Елена Полонская прокомментировала свое назначение на пост советника губернатора Депутаты досрочно прекратили полномочия главы Пскова Елены Полонской Сергей Гаврилов назначен исполняющим полномочия главы Пскова Псковские единороссы определились с кандидатурой на пост исполняющего полномочия главы города Александр Котов не исключил распространения новой модели управления Псковом на Великие Луки Принимаемую в Пскове модель управления могут распространить на Великие Луки Власти объяснили отказ от прямых выборов главы города в Пскове Публичные слушания об изменении модели управления Псковом пройдут в мае Александр Борисов: Изменение системы управления Псковом увеличит степень ответственности губернатора Денис Иванов о прямых выборах мэра: Граждане могут избрать неожиданную кандидатуру Михаил Ведерников объяснил необходимость менять систему управления Псковом Замглавы Пскова Александр Баев высказался об отмене двуглавой модели управления Такие перемены сегодня назрели — Александр Котов об отмене двуглавой модели управления Псковом Региональный парламент отменил двуглавую модель управления Псковом Дмитрий Барабанов допустил распространение новой системы управления на районы Экс-мэр Пскова Михаил Хоронен поддержал идею единоначалия в управлении городом Елена Полонская станет советником губернатора по социальным вопросам Олег Брячак: Лучше постепенно перейти к прямым выборам мэра Алексей Севастьянов: От изменения системы управления Псковом выиграют граждане О необходимости проводить прямые выборы мэра заявил Артур Гайдук Усекновение главы Законодательный комитет областного Собрания одобрил новшества в избрании главы Пскова Единороссы областного Собрания обсудили с губернатором новую систему управления Пскова
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