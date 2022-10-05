Политика

Александр Гончаренко о двуглавой модели управления Псковом и работе с оппозицией

Псков возвращается к одноглавой модели управления городом. Свое мнение о причинах и возможных следствиях изменений в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) высказал председатель Псковской городской Думы, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Гончаренко. Кроме того, он прокомментировал свой двойной статус в городском парламенте и рассказал, как в новом созыве городской Думы будут работать с оппозицией.

- В настоящее время в городе продолжается переходный период от двуглавой модели управления к фактическому единоначалию. Эксперты называют плюсы и минусы, говорят о причинах...

- Каждое общество со временем меняется, оценивает свои возможности и результаты. Пришел день, когда концентрация власти должна медленно, но уверенно перейти в одни руки. Губернатор региона высказал эту идею еще весной, дальше началась работа по изучению и подготовке документов. Мы уже на первых заседаниях гордумы провели комплекс мероприятий по внесению изменений в устав и регламент города, составили комиссию, которая будет избирать кандидатов на пост главы города.

Мы представляем интересы наших избирателей в 15 округах. Сегодня именно такой период, когда стоит задача сконцентрировать власть в одних руках и ускорить процесс принятия и решения возникающих проблем и вопросов.

- Александр Георгиевич, вас избрали не только председателем городской Думы, но и руководителем фракции «Единой России». Такого совмещения нет ни в Госдуме, ни в областном Собрании, не было в городской Думе прошлого созыва. Не видите ли вы здесь противоречия - все-таки председатель гордумы должен быть председателем всех депутатов? И не опасаетесь ли, что ваш двойной статус будет отражаться на работе?

- У меня сначала были некие сомнения, но я внимательно почитал устав партии «Единая Россия», поговорил с коллегами - никаких противоречий в том, что я стал и председателем гордумы, и руководителем фракции «Единая Россия», нет. Это дела регионального исполкома, партию и ее решения я всегда поддерживаю.

Что касается отношений с оппозицией, то у нас на сегодня 25 депутатов, из них шесть – представители других партий. Для меня оппозиция звучит, как «О, позиция!». Это те люди, которые имеют свои собственные взгляды, оценки. Они умеют оценивать действия власти по-своему, в рамках Конституции.

- При распределении «портфелей» представители оппозиции почти ничего не получили. Те же коммунисты, у которых был пост заместителя главы города, не получили ничего. Правильный ли это шаг в плане выстраивания отношений с оппозицией?

- У нас в процессе формирования органов управления каждый депутат имел право заявиться на должность председателя комитета или комиссии. Они подали заявления, а уже потом пошел процесс голосования. Я вам скажу честно, перед тем, как мы перешли к этим вопросам, я переговорил с каждым, мы предложили всем войти в процесс и в состав. Это рабочий процесс. Мы - правящая партия, у нас большая поддержка среди населения, поэтому у нас и результаты получаются немного другие.

Беседовал Александр Савенко