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Общество

Началось голосование за лучших участников конкурса «Чистый Псков»

03.05.2022 17:44|ПсковКомментариев: 0

Началось голосование за лучших участников конкурса по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Претендентов на победу можно выбрать в четырех номинациях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации. 

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Всего на конкурс поступило 105 заявок. Лучшие из них отобрала конкурсная комиссия по итогам объезда территорий. Голосование, по результатам которого будут определены победители, продлится по 10 мая включительно.

В каждой номинации проходит отдельное голосование. Чтобы отдать свой голос, необходимо перейти по одной из ссылок ниже и выбрать своего конкурсанта. Каждый человек может проголосовать четыре раза, выбрав по одному претенденту во всех номинациях. 

Итоги конкурса подведут 11-13 мая. Награждение победителей пройдет 13 мая в администрации города Пскова.

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Конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города администрация Пскова запустила совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер».

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Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.

Теги: #конкурс #голосование #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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