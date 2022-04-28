Общество

Определены лучшие объекты-участники конкурса «Чистый Псков»

Определены лучшие объекты-участники конкурса по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.

С 25 по 30 апреля конкурсная комиссия осуществила объезд объектов, представленных к участию в конкурсе, в ходе которого и выявила лучшие объекты в каждой номинации. Всего на конкурс поступило 105 заявок.

Номинация «Территория организаций и предприятий»

Горводоканал;

Газпром;

Экокабель;

Почта России;

Сбербанк.

Номинация «Территория социального объекта»

спортивная школа «Барс»;

лицей «Развитие»;

детский сад № 43;

детский центр «Надежда»;

центр туризма и творческих индустрий Пскова.

Номинация «Территория объекта торговли»

центральный рынок;

ООО «ПсковАгроИнвест»;

магазин OZON;

Street food At Felix;

«Моя столовая» + SCO.BAR;

SUSHI ROOM Псков.

Номинация «Дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор)

улица Красноармейская;

зеленая территория вдоль дороги со стороны Погранично-таможенно-правового лицея №22.

Подведение итогов конкурса состоится с 11 по 13 мая.

Награждение победителей пройдет 13 мая в администрации города Пскова.

Конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города администрация Пскова запустила совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер».

Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.