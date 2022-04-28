Определены лучшие объекты-участники конкурса «Чистый Псков»

Определены лучшие объекты-участники конкурса по благоустройству и озеленению города «Чистый Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в городской администрации.
С 25 по 30 апреля конкурсная комиссия осуществила объезд объектов, представленных к участию в конкурсе, в ходе которого и выявила лучшие объекты в каждой номинации. Всего на конкурс поступило 105 заявок.
Номинация «Территория организаций и предприятий»
Номинация «Территория социального объекта»
Номинация «Территория объекта торговли»
Номинация «Дворовая территория» (многоквартирные дома и частный сектор)
Подведение итогов конкурса состоится с 11 по 13 мая.
Награждение победителей пройдет 13 мая в администрации города Пскова.
Конкурс по благоустройству и наведению санитарного порядка на территории города администрация Пскова запустила совместно с Псковской Лентой Новостей при поддержке псковского завода «Титан-Полимер».
Цели конкурса - развитие инициатив жителей Пскова, вовлечение широких масс населения, коллективов организаций разных форм собственности в работы по благоустройству и озеленению, улучшение экологического состояния, внешнего облика территории муниципального образования, создание наиболее благоприятных условий для жизнедеятельности населения города, выявление лучших предприятий и организаций по содержанию закрепленных территорий.