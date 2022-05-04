Общество

Псковичи могут проголосовать за объекты благоустройства до 30 мая

Общественная территория в деревне Череха Псковского района вошла в список рейтингового голосования по выбору территорий для благоустройства в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации района.

Территория находится между домами №№106, 145, 148 и 150.

Напомним, каждый россиянин может принять участие в формировании комфортной городской среды. Сделать свой выбор можно по ссылке или проголосовать через приложение волонтеров, которые будут сопровождать голосование в населенном пункте. Голосование продлится до 30 мая.