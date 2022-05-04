Общество

Работа по предупреждению пожаров продолжается в Псковской области

В Псковской области продолжается работа по противопожарной пропаганде. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону, основной целью этой деятельности является профилактика пожаров в жилом секторе, а также профилактические беседы по соблюдению требований пожарной безопасности.

Так, в ходе рейда 10 мая сотрудники Главного управления МЧС России по Псковской области на территории Гдовского района обратили внимание граждан на состояние электропроводки и безопасную эксплуатацию электрооборудования в быту, рассказали о недопущении перегрузки электросетей и своевременной замене ветхой электропроводки. В обязательном порядке всем жителям вручены памятки по соблюдению мер пожарной безопасности с подробным описанием действий в случае возникновения пожара и номерами экстренных служб спасения.