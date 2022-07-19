Общество

Здание ЗАГСа в Пушкинских Горах попросили обновить по примеру Острова

Жительница Пушкинских Гор попросила отремонтировать здание местного ЗАГСа и привести в порядок территорию вокруг него. Инициатива появилась после того, как в городе Острове за счет средств бюджета Псковской области приобрели новое здание для Дворца бракосочетаний.

Фото здесь и далее: Нина Кущенкова / «Подслушано Пушкинские Горы»

«На псковских новостных сайтах сообщают, что ЗАГС в Острове переедет в новое здание, расположенное в живописном парке Победы на берегу реки Великой, недалеко от цепных мостов. В Острове будет создан достойный дворец бракосочетаний. Средства на приобретение здания по решению губернатора Псковской области М. Ю. Ведерникова выделены из областного бюджета. Давайте все дружно порадуемся за наших соседей и посмотрим, как у нас выглядит место, куда с трепетом, восторгом и волнением приходят жители Пушкиногорского района, которые решились вступить в брак», - написала местная жительница в группе «Подслушано Пушкинские Горы» в социальной сети «ВКонтакте».

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Женщина отметила, что рядом со входом в ЗАГС располагается вход в судебный участок №16.

«Само по себе здание очень красивое. Но здесь нужно вложить средства и желание, чтобы привести его в достойный вид: сделать хотя бы косметический ремонт, соответственно украсить, сделать красивый, торжественный и, главное, безопасный вход – большие, широкие ступеньки прямо во всю стену», - предложила подписчица группы.

По ее мнению, всю территорию вокруг и сквер перед зданием необходимо сделать «красивыми и романтичными». «Сейчас даже фотографии красивые молодоженам сделать негде», - заметила женщина.

К публикации она приложила фотографии дороги, по которой можно добраться до ЗАГСа и судебного участка, а также площади перед зданием.

Псковская Лента ​​​​​​Новостей в связи с этим обратилась за комментарием в комитет юстиции Псковской области. Его председатель Сергей Шерстобитов отметил, что работа в этом направлении уже ведется.

«В Пушкинский Горах мы арендуем помещение, и территория нам не принадлежит. Вопрос касается именно территории. Мы сейчас озадачены этой проблемой и думаем, что она решаема. Приложим все силы, чтобы территорию, которая находится со стороны входа в ЗАГС, привести в порядок», - заверил Сергей Шерстобитов.

Напомним, в апреле житель города Острова в социальных сетях предложил новый вариант для размещения городского ЗАГСа, после этого Псковская Лента Новостей направила соответствующий запрос в профильный комитет. Впоследствии было принято решение приобрести здание за счет средств областного бюджета.