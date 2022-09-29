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Виктор Остренко назвал три самых популярных вопроса псковичей о мобилизации

Об основных вопросах о частичной мобилизации, поступающих от жителей Псковской области, в беседе с корреспондентом радио «ПЛН FM» рассказал вице-спикер Псковского областного Собрания, глава регионального исполкома ОНФ Виктор Остренко.

«В нашей работе очень важна информационная составляющая. Большое количество обращений со стороны граждан связаны именно с трактовками действующего федерального законодательства, касающегося мобилизационной ситуации в России. Это закон, который распространяется на тех, кто находится в запасе. Частичная мобилизация - это ситуация, связанная с безопасностью наших граждан и нашей страны. Нужно подходить с пониманием государственных задач. Мы стоим на защите интересов наших жителей, которые могут быть призваны на мобилизацию с нарушением действующего законодательства», – сказал Виктор Остренко.

По его словам, есть ряд вопросов, которые жители чаще всего задают. Первый касается возрастных параметров.

«Здесь мы работаем индивидуально, потому что в федеральном законе все очень четко прописано, но на местах есть понимание, кого в первую очередь необходимо призывать, исходя из тех требований, которые приводит министерство обороны в качестве заявительной кампании», – пояснил депутат.

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Второй вопрос касается здоровья. Очень большое количество жалоб связаны с медицинскими комиссиями.

«Я был лично на приемном пункте и хочу вас заверить: вопрос организации медкомиссии не должен решать военный комиссариат во время мобилизационных действий. Для этого существует освидетельствование врача. В случае, если гражданин имеет заболевания, которые не отмечены в его учетной карте как находящегося в запасе, он может при наличии документов заявить об этом на комиссии, тогда врач по необходимости направит его на медицинское освидетельствование или потребует дополнительное подтверждение со стороны врачей-специалистов», – уточнил Виктор Остренко.

Кроме того, на местах пребывания в частях перед постановкой на учет в полном объеме работает медкомиссия, где дополнительно проводится такая процедура.

«Мне известно на сегодняшний день по отработанным обращениям, что ряд мобилизованных граждан вернулись домой. Такие случаи существуют. Но они единичные, надо четко сказать. Находясь в контакте с военным комиссаром, военным прокурором, уполномоченным по правам человека - все отмечают, что приоритет правомерности применения закона о мобилизации у каждого на повестке», – добавил он.

Третий вопрос - бытовые условия. Виктор Остренко договорился с военным прокурором об организации поездки по местам содержания призванных для проверки их состояния.