Общество

Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты

Эксперты проекта «Объясняем.рф» в своём Telegram-канале назвали критерии отбора граждан, подлежащих мобилизации.

«Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе Вооружённых сил», - говорится в сообщении.

В приоритетном порядке призываются:

• рядовые и сержанты до 35 лет;

• младшие офицеры до 50 лет;

• старшие офицеры до 55 лет.

Предельный возраст призыва:

• для рядового и сержантского состава — до 50 лет;

• для младших офицеров — до 60 лет;

• для старших офицеров — до 65 лет.

Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).

В первую очередь в рамках частичной мобилизации будут призываться граждане с востребованными военно-учётными специальностями: мотострелки, танкисты, артиллеристы, водители, механики-водители.