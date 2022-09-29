Кого мобилизуют в приоритетном порядке, рассказали эксперты

Эксперты проекта «Объясняем.рф» в своём Telegram-канале назвали критерии отбора граждан, подлежащих мобилизации.
«Мобилизации подлежат все граждане РФ, находящиеся в запасе Вооружённых сил», - говорится в сообщении.
В приоритетном порядке призываются:
• рядовые и сержанты до 35 лет;
• младшие офицеры до 50 лет;
• старшие офицеры до 55 лет.
Предельный возраст призыва:
• для рядового и сержантского состава — до 50 лет;
• для младших офицеров — до 60 лет;
• для старших офицеров — до 65 лет.
Призыву подлежат только люди, годные по состоянию здоровья для прохождения службы по мобилизации. Годными считаются люди с категориями «годен» (А), «годен с незначительными ограничениями» (Б) и «ограниченно годен» (В).